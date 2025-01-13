الامارات | شرب الماء على معدة فارغة.. مفيد أم مضر؟



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يفيد شرب كوب من الماء في الصباح على معدة فارغة قبل تناول الطعام بـ 20-30 دقيقة لأنه في هذه الحالة يحفز عملية الهضم، وتنطلق عمليات التمثيل الغذائي وتطهير الجسم.

ولكن وفقا للدكتورة يكاتيرينا ديغتياروفا، أخصائية التنظير والجراحة، يجب أن تكون المياه عادية وغير غازية.

وتشير الطبيبة، إلى أن شرب الماء على معدة فارغة يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ويمنع تجلط الأوردة والإمساك ومرض الرتوج في القولون. كما أنه يساعد في الحفاظ على الوزن الصحي.

وتعتمد كمية الماء التي يجب شربها على معدة فارغة على عوامل شخصية، بما فيها العمر والوزن والتغذية، ولكن عموما ينصح بشرب كوب من الماء.

وتقول: "يسمح تناول أول كوب من السوائل قبل تناول الطعام لجميع أعضاء الجسم بالبدء في العمل. وتحضر هذه الطقوس البسيطة الجسم لليوم، وتحفز الجهاز الهضمي وتحسن الحالة الصحية العامة".

ولكن وفقا لها، يجب على الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب وارتفاع مستوى ضغط الدم والوذمة أن يكونوا حذرين عند شرب الماء على معدة فارغة. كما أن شرب الماء على معدة فارغة في حالة وجود حصى في كيس المرارة يزيد من ضغط الحصوات في القنوات، وفي حالة الإصابة بمرض الارتجاع المعدي المريئي يحدث ارتجاع للصفراء إلى المريء

من جانبها أوضحت الدكتورة يلينا أوستينوفا خبيرة التغذية الروسية أن تناول كوب من الماء على معدة فارغة في الصباح يخفض من خطر تكون حصى الكلى والالتهابات.

وتشير الطبيبة، إلى أن عادة تناول كوب من الماء على معدة فارغة في الصباح لا تساعد الجسم على الاستيقاظ فقط، بل وأيضا تجلب فوائد كثيرة للصحة والجمال.

ووفقا لها، تناول كوب واحد أو أكثر من الماء في الصباح بعد الاستيقاظ من النوم يساعد على استعادة توازن السوائل في الجسم بعد النوم. وهذا مهم جدا لأن زيادة كثافة الدم تزيد من خطر تجلط الدم. وبالإضافة إلى ذلك يساعد تحسن سيولة الدم على تحسين تغذية وعمل الدماغ، كما يبدأ عمل الجهازين الهضمي والبولي.

وتقول: "بعد شرب الماء تنطلق أيضا عمليات التمثيل الغذائي في الجسم، ما يساعد على التحكم بالوزن، حيث عند شرب كمية كافية من الماء خلال اليوم، تتسارع هذه العمليات ويقل الشعور بالجوع".

وتضيف: "يلعب الماء دورا مهما في دعم صحة الجلد والشعر. لذلك فإن عادة شرب الماء في الصباح تؤثر إيجابيا على المظهر الخارجي للجسم. بالطبع لا يعني هذا تناول الماء في الصباح فقط، بل وخلال النهار أيضا، مع اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن ستؤتي ثمارها بالتأكيد".

وتشير الخبيرة، إلى أن الماء في الصباح يحسن عمل الجهاز اللمفاوي، ما يساعد الجسم على محاربة الكائنات الحية الدقيقة الضارة بفعالية. وبالإضافة إلى ذلك يقلل من خطر تكون الحصى في الكلى والتهابات المسالك البولية.