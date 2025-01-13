افادت القناة 12 نقلا عن مساعدي الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب، بأننا "نتوقع سلاما في لبنان وإسرائيل ولا رغبة لترامب في حرب أخرى بأيامه الأولى في الرئاسة".
واشارت الى أن "رسالة المسؤولين في إدارة ترامب لإسرائيل أن عليها تجنب إثارة صراعات غير ضرورية"، مؤكدة أن "ترامب مهتم بالسلام في الشرق الأوسط للتركيز على القضايا الداخلية".
كانت هذه تفاصيل خبر القناة 12 عن مساعدي ترامب: نتوقع سلاما في لبنان وإسرائيل ولا رغبة لترامب بحرب أخرى بأيامه الأولى بالرئاسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.