القناة 12 عن مساعدي ترامب: نتوقع سلاما في لبنان وإسرائيل ولا رغبة لترامب بحرب أخرى بأيامه الأولى بالرئاسة

افادت القناة 12 نقلا عن مساعدي الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب، بأننا "نتوقع سلاما في لبنان وإسرائيل ولا رغبة لترامب في حرب أخرى بأيامه الأولى في الرئاسة".

واشارت الى أن "رسالة المسؤولين في إدارة ترامب لإسرائيل أن عليها تجنب إثارة صراعات غير ضرورية"، مؤكدة أن "ترامب مهتم بالسلام في الشرق الأوسط للتركيز على القضايا الداخلية".