قوى الأمن: توقيف مواطن في حلبا بجرم التحرش بابنه القاصر وإعطائه حبوب مخدرة

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "بتاريخ 2025-1-7 وفي ​حلبا​- عكّار، ادّعى أحد المواطنين ضدّ المدعو: "أ. ر." (من مواليد عام 1978، لبناني)، بجرم التّحرّش بابنه القاصر وإعطائه حبوب مخدّرة".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "على الفور، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي بإجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة، وأُعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان وجوده وتوقيفه بما أمكن من السّرعة"، مشيرةً إلى أنّ "بالتّاريخ ذاته، وبعد رصدٍ ومتابعة، تمكّنت إحدى دوريّات شعبة المعلومات من توقيفه بكمينٍ في حلبا".

ولفتت شعبة العلاقات العامّة، إلى أنّ "الموقوف أودع القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص".