خاص وبالفيديو - هيثم زياد : " هيفا وهبي حبيبة قلبي " .. وهذه رسالتي لـ ميريام فارس

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الفنان هيثم زياد عن حبه لوطنه لبنان، خاصة بعد طرحه أغنية وطنية خلال الحـ رب الأخيرة التي حصلت على لبنان وتحمل هذه الأغنية عنوان "للجنّة جار".



من ناحية أخرى، وجه زياد رسالة إلى الفنانة ميريام فارس بعد شائعة وفاتها التي طالتها مؤخراً، مؤكداً أن مواقع التواصل الإجتماعي، دائماً ما تجعل كل من الأشخاص المحبين والمبغضين على حد سواء يتحدثون عن حياة الفنان.

وأكد زياد أن الفنانة هيفا وهبي "حبيبة قلبه"، متحدثاً عن أغنياتها، وعن طريقتها بإنتقاء الأغنيات التي تقدمها.

وكشف زياد أن عودته إلى الساحة الفنية ستكون على جميع الأصعدة، ولن تكون محصورة فقط في الغناء.

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