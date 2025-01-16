شكرا لقرائتكم خبر عن أمراض الأذن.. متى تهدد بفقدان السمع وما أفضل النصائح والان مع تفاصيل الخبر

صعوبة في السمع وألم في الأذن بالإضافة إلى صوت صفير، أعراض قد يشعر بها البعض، وفي بعض الأحيان قد تكون أمرا عرضيا ولكنها في أحيان أخرى قد تكون مؤشر خطرا لفقدان السمع، وذلك وفقا لموقع everdayhealth.

أوضح التقرير أن هناك أمراضا معدية وأخرى غير معدية قد تكون السبب في التعرض لفقدان السمع.

الأمراض المعدية

من الأمراض المعدية التي تؤثر علي السمع وتهدد بفقدانه التهاب الأذن الوسطى الحاد أو المزمن، والتهاب الأذن الداخلية والخارجية.

أما الأمراض غير المعدية التي قد تؤدي لفقدان السمع فمنها التالي:

1. فقدان السمع بسبب التقدم في العمر (فقدان السمع المرتبط بالعمر).

2. فقدان السمع بسبب الضوضاء .

3. التهاب الأذن بسبب الحساسية.

4. انسداد القناة السمعية.

5. تشوهات الأذن الخلقية.

وأشار التقرير إلي ان هناك أعراض تعتبر جرس إنذار للاصابة والتعرض لفقدان السمع، ومنها:

1. صعوبة في سماع الأصوات.

2. صعوبة في فهم الكلام.

3. ألم في الأذن.

4. دوخة أو خفة في الرأس.

5. نزيف من الأذن.

6. صوت صفير في الأذن.

نصائح لمنع فقدان السمع

وقدم التقرير أبرز النصائح الهامة التي ينصح بالقيام بها للحماية من التعرض للإصابة بفقدان السمع، ومنها:

1. الحفاظ على نظافة الأذن.

2. تجنب الضوضاء الشديدة.

3. ارتداء سماعات الحماية من الضوضاء.

4. تناول الأدوية الموصوفة فقط من قبل الطبيب.

5. الحفاظ على نظام غذائي صحي.

6. ممارسة الرياضة بانتظام.

7. الحفاظ على وزن صحي.

8. تجنب التدخين.

9. الحصول على قسط كافٍ من النوم.

هل هناك علاج لفقدان السمع؟

اوضح التقرير ان هناك بعض العلاجات المساعدة في علاج فقدان السمع، ومنها:

1. العلاج الطبيعي.

2. الجراحة.

3. أجهزة السمع.

4. العلاج بالصوت.

5. العلاج بالدواء تحت اشراف طبيب.

