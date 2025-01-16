شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن أمراض القلب الوعائية؟ والان مع تفاصيل الخبر

مشكلات القلب من الأمراض المزمنة التي تطلب رعاية معينة تجنبا للتعرض لأي مضاعفات صحية، وخلال التقرير المنشور عبر موقع. Mayo Clinic سنتعرف على نوع من أنواع أمراض القلب وهي أمراض القلب الوعائية.



تعتبر أمراض القلب الوعائية مجموعة من الحالات التي تؤثر على القلب والأوعية الدموية، ومنها التعرض لأمراض الشريان التاجي التي تشمل تضيق أو انسداد الشرايين التاجية التي تغذي القلب، والنوبات القلبية بسبب انسداد الشريان التاجي يؤدي إلى تأثر خلايا القلب، وفشل القلب وتحدث هذه الحالة في حالة عدم قدرة القلب على ضخ الدم بشكل كافٍ.

واشار التقرير إلى أن الاصابة بالتهاب الشعب الهوائية وعضلة القلب يتسببان في مضاعفات خطيرة للقلب، كما ان التهاب التامور وهو التهاب الغشاء الذي يحيط بالقلب، ورتوق القلب أي تقلص القلب بشكل غير الطبيعي، فجميع ما سبق يطلق عليه أمراض القلب الوعائية.

اسباب الاصابة بامراض القلب الوعائية

هناك العديد من الأسباب المؤدية للاصابة والتعرض للاصابة بامراض القلب الوعائية ، ومنها:

1. التدخين يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

2. الضغط الدموي المرتفع يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

3. السكري يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

4. السمنة تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

5. النقص في النشاط البدني يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

6. الجينات اي وجود تاريخ عائلي من أمراض القلب.

7. العمر خطر الإصابة بأمراض القلب يزيد مع التقدم في العمر.

ما هي اعراض امراض القلب الوعائية ؟

اوضح التقرير أبرز اعراض أمراض القلب الوعائية ،ومنها:

1. ألم في الصدر ألم أو ضغط في الصدر.

2. التنفس السريع:صعوبة في التنفس.

3. الدوخة دوخة أو خفة في الرأس.

4. الخفقان خفقان القلب.

5. العرق عرق مفرط.

6. الغثيان أو قيء.

كيف يتم علاج امراض القلب الوعائية ؟

أكد التقرير ان هناك العديد من طرق علاج امراض القلب الوعائية ،ومنها:

1. العلاج الطبي الذي يتطلب الأدوية لتحكم في الضغط الدموي والسكري.

2.الجراحة اي الخضوع لجراحة الشريان التاجي أو جراحة القلب المفتوح.

3. التغييرات في نمط الحياة ومنها التوقف عن التدخين، ممارسة الرياضة، الحفاظ على نظام غذائي صحي.

4. العلاج بالعقاقير عن طريق اخذ الأدوية لتحكم في الضغط الدموي والسكري.

نصائح للوقاية من امراض القلب الوعائية

1. الإقلاع عن التدخين

التوقف عن التدخين يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

2. ممارسة الرياضة

ممارسة الرياضة بانتظام تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

3. الحفاظ على نظام غذائي صحي

الحفاظ على نظام غذائي صحي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

4. لحفاظ على وزن صحي الحفاظ على وزن صحي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

5. فحص القلب بانتظام

فحص القلب بانتظام يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.