تُخفف أعراض الحمل.. فواكه مفيدة للحامل في الشهر التاسع

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 يناير 2025 08:53 صباحاً - تُعد الفاكهة من الخيارات الغذائية الصحية للنساء الحوامل، وذلك لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية المختلفة، مثل فيتامين سي وحمض الفوليك والبيتا كاروتين والألياف والبوتاسيوم، وكلاهما من المعادن التي تلعب دوراً حيوياً في الحفاظ على صحة الأم والجنين، ومع دخول الثلث الثالث من الحمل، فعادةً ما تبدأ الأمهات في الشعور بعدم الارتياح عند القيام ببعض الأنشطة، وذلك لأن حجم معدتهن يتسع، وبالتالي يصبح لديها شعور بعدم الراحة عند تناول الطعام ولكن لا يزال تلبية احتياجات الأم والجنين الصحية والغذائية اليومية أمراً مهماً خلال فترة الحمل وحتى قبل الولادة مباشرة.

على الجانب الآخر وفقاً لموقع "هيلث لاين" تُعتبر جميع أنواع الفواكه جيدة للتناول، وذلك لأنها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية والفوائد التي يوصى بها للنساء الحوامل في الثلث الأخير من الحمل، وذلك لأنها تساعد في تخفيف أعراض الحمل ويمكن قبل الولادة أيضاً تناولها للمساعدة في تحفيز انقباضات المخاض الطبيعية.

هل يمكن لبعض الأطعمة تسريع المخاض أثناء الحمل؟

أطعمة تسرّع عملية المخاض- الصورة من موقع Freepik

عندما تصلين إلى الأسبوع 39 أو 40 من الحمل، قد ترغبين في تجربة أي شيء لتسريع المخاض، مثل تناول الأطعمة التي يمكن أن تساعد في تسريع المخاض. ومع ذلك، هل يمكن لبعض الأطعمة أن تكون فعالة حقاً في خلق انقباضات الولادة الطبيعية؟

هناك العديد من الأطعمة التي يُعتقد أنها تُسرّع عملية المخاض ويمكن أن تسبب اضطرابات الجهاز الهضمي أو الإسهال تليها تشنجات وتقلصات الرحم.

وعلى الجانب الآخر في حين أن تناول بعض الأطعمة قد يبدو وسيلة آمنة وطبيعية لتسريع المخاض، إلا أن بعض الأطعمة والمشروبات يمكن أن يكون لها آثار غير سارة أو غير آمنة، لذلك من الأفضل التحدث مع طبيبك قبل أن تقرري تناول أي طعام لتسريع المخاض.

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فواكه مفيدة للحامل في الشهر التاسع

التوت

يُعتبر التوت بأنواعه من الفواكه المفيدة للحوامل، وذلك لأنه يحتوي على العديد من الفيتامينات مثل فيتامين سي والبوتاسيوم والفولات، ويعد مفيداً للحفاظ على ضغط الدم، وتوازن سوائل الجسم ونقل الأعصاب وتقلصات العضلات. وفي الوقت نفسه، يمكن أن يساعد محتوى فيتامين سي والفولات في الوقاية من فقر الدم لدى النساء الحوامل.

يمكن تناول شاي أوراق التوت الأحمر ساخناً أو بارداً، فإن كوباً من هذا الشاي يمكن أن يساعد في تحفيز المخاض لأنه يزيد من تدفق الدم إلى الرحم، مما قد يؤدي إلى حدوث تقلصات.

الأناناس والتمر

يُعد الأناناس غنياً بفيتامين سي وهو من الفيتامينات التي تساعد على تقوية المناعة، كما أن شريحة من الأناناس الطازج يمكن أن تحفز الانقباضات الرحمية وذلك لأنها تحتوي على إنزيم يسمى البروميلين، الذي يحفز الانقباضات الرحمية.

كما يُعتبر التمر مصدراً رائعاً للألياف ومضادات الأكسدة، ويمكن للتمر أن يسرع المخاض بسبب الأحماض الدهنية التي تنتج البروستاجلاندين. يمكن أن تؤثر هذه المواد الشبيهة بالهرمونات على العديد من وظائف الجسم، بما في ذلك الألم والالتهابات وانقباضات الرحم، لذلك يساعد البروستاجلاندين في إنضاج عنق الرحم، وتحفيز الانقباضات، وتحفيز وتسريع الولادة.

البرتقال وامتصاص الحديد

يحتوي البرتقال على نسبة كبيرة من فيتامين سي، وهو عنصر غذائي مهم للنساء الحوامل في الثلث الثالث من الحمل لأنه مفيد للمساعدة في امتصاص الحديد، كما يحتوي على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في منع تلف الخلايا وفقر الدم لأنها تلعب دوراً أيضاً في امتصاص الحديد.

الموز مصدر للفيتامينات

الموز يُعد مصدراً جيداً للفيتامينات والمعادن للنساء الحوامل يحتوي الموز على فيتامين ب6 الذي يمكن أن يساعد في تخفيف أعراض الغثيان والقيء كما يحتوي على البوتاسيوم والكالسيوم والحديد، ويمكن أن يساعد تناول الموز أيضاً على تحسين عملية الهضم ومنع الإمساك لاحتوائه على الألياف.

المانجو ونمو الخلايا

تحتوي المانجو على نسبة كبيرة من فيتامين أ وهو من الفيتامينات المفيدة لنمو الخلايا والجلد والعظام وعيون الأجنة وبصرف النظر عن ذلك، فإن تناول كمية كافية من فيتامين (أ) يمكن أن يمنع أيضاً حدوث مشاكل صحية لدى النساء الحوامل.

ومع ذلك، تحتوي المانجو على نسبة عالية من السكر، لذا يجب تناولها بكميات محدودة، خاصة للنساء الحوامل المصابات بداء السكري. وسيكون من الأفضل استشارة الطبيب أولاً وتناول أنواع أخرى من الفاكهة التي لا تحتوي على نسبة عالية من السكر.

فاكهة التنين

تعد فاكهة التنين مفيدة للنساء الحوامل - الصورة من موقع Freepik

تعد كل من فاكهة التنين البيضاء والحمراء أو الدراجون فروت من الفواكه المفيدة للنساء الحوامل لأنها تحتوي على معادن وفيتامينات مفيدة لزيادة مستويات الهيموجلوبين وتقليل خطر الإصابة بفقر الدم لدى النساء الحوامل إذا تم تناولها بانتظام كل يوم.

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العنب ومضادات الأكسدة

تناول العنب يزيد من تناولك للفيتامينات مثل فيتامين C وK ومضادات الأكسدة والألياف والبكتين والفولات، كما يمكن لمحتوى مضادات الأكسدة الموجودة في العنب محاربة الجذور الحرة والالتهابات وزيادة جهاز المناعة لدى النساء الحوامل.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.