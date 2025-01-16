شكرا لقرائتكم خبر عن مكة الأعلى وأقلها السودة.. درجات الحرارة على مناطق المملكة اليوم الخميس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ترصد "اليوم" درجات الحرارة على مناطق المملكة اليوم الخميس، إذ بلغت أكبر درجة حرارة في مكة بـ 34 درجة مئوية للعظمى ثم جاءت بعدها ينبع بـ 33 درجة مئوية، بينما جاءت أقل درجة حرارة في السودة بـ 13 درجة مئوية.

وبخصوص طقس المملكة اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة على أجزاء من عدة مناطق.

طقس السعودية اليوم

وتشمل جازان وعسير والباحة، تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

فيما لم يستبعد مركز الأرصاد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.



حالة البحر الأحمر والخليج العربي

يتوقع أن تكون الرياح السطحية، شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-38 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 20-42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

كما يرتفع الموج من متر إلى مترين، فيما يتوقع أن تكون حالة البحر متوسط الموج.



وبخصوص الخليج العربي يتوقع أن تكون الرياح السطحية، غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة، فيما يرتفع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر تكون خفيف الموج.