شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 16-1-2025 فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الذهب اليوم الخميس 16-1-2025 فى السعودية، حيث سجل جرام الذهب عيار 24 مبلغ 324.50 ريال، أما سعر الذهب عيار 18 سجل 243.50 ريال، ويعد سعر الذهب في السعودية من المؤشرات الاقتصادية المهمة التى تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في السعودية تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

وفيما يأتي أسعار الذهب في السعودية:

عيار 24 سجل 324.50 ريال

عيار 22 سجل 297.50 ريال

عيار 21 سجل 284.00 ريال

عيار 18 سجل 243.50 ريال

عيار 14 سجل 189.25 ريال

عيار 12 سجل 162.25 ريال

الأونصة سجلت 10096.00 ريال

الجنيه الذهب سجل 2272.25 ريال

الأونصة بالدولار سجلت 2694.16 دولار

وقامت مجموعة جولدمان ساكس (NYSE:GS) برفع توقعاتها للدولار، مستندة إلى قوة الاقتصاد الأمريكي وإمكانية فرض تعريفات جمركية أعلى قد تبطئ من وتيرة التيسير النقدي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يضع ضغوطًا إضافية على أسعار الذهب باعتبار أن المعدن الأصفر يتحرك عكسيًا مع مؤشر الدولار الأمريكي. حيث إن ارتفاع الدولار يجعل الذهب المسعّر بالدولار أقل جاذبية للمشترين الأجانب.

أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.