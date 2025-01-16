شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد فترة التقديم لبرامج الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية والان نبدء بالتفاصيل

برامج الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية

التعليم الجامعي في السعودية

الدمام - شريف احمد - أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة اليوم الخميس، تمديد فترة التقديم لبرامج الدراسات العليا "للماجستير والدكتوراة" حتى تاريخ 1446/7/22هـ، الموافق 22 /1 / 2025م.وأشارت الجامعة إلى أن التقديم سيتاح في التخصصات النظرية والعلمية لمرحلتي الماجستير والدكتوراة للعام الجامعي 1447 هـ.ولفتت إلى أنه سيتاح لطلاب المنح الدوليين "المقيمين خارج المملكة" التقديم على برامج الدراسات العليا، وذلك عبر بوابة "منحتي" المخصصة لقبول طلاب المنح على هذا الرابط بالضغط هنا.فيما سيتاح التقديم من داخل المملكة على هذا الرابط بالضغط هنا، داعية جميع المتقدمين إلى الاطلاع على شروط القبول الموضحة على موقع الجامعة الإلكتروني.وقبل 10 أيام كانت أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بدء التسجيل في برامج الدراسات العليا "للماجستير والدكتوراة" بالجامعة.وأوضحت حينها أن التسجيل سيكون خلال الفترة من 1446/7/5هـ إلى 1446/7/16هـ، الموافق 2025/1/5م إلى 1 / 16 2025م.



ولفتت إلى أن التقديم سيتاح في التخصصات النظرية والعلمية لمرحلتي الماجستير والدكتوراة في كليات الشريعة والقرآن والحديث واللغة العربية والدراسات الإنسانية.

وكذلك كليات العقيدة والدعوة والأنظمة والاقتصاد والهندسة والحاسب والعلوم، ومعهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

