شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد البحرين يغادر الرياض وفي مقدمة مودعيه نائب أمير المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - غادر الرياض مساء اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين.

وكان في وداعه في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، ونائب سفير مملكة البحرين لدى المملكة خليفة علي حمد المناصير، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

