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إلى 9 صباحًا.. تأخير بداية اليوم الدراسي بتعليم القصيم الخميس

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إلى 9 صباحًا.. تأخير بداية اليوم الدراسي بتعليم القصيم الخميس

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الدمام - شريف احمد - قررت إدارة التعليم في منطقة القصيم تأخير بداية اليوم الدراسي ليوم غدٍ الخميس، إلى الساعة 9:00 صباحًا، في جميع مدارس تعليم القصيم ومحافظات المنطقة.
ويأتي ذالك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، وتعاملًا مع ظروف المناخ . للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum) https://twitter.com/alyaum/status/1868446781698097234?ref_src=twsrc%5Etfw
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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