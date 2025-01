شكرا لقرائتكم خبر عن إلى 9 صباحًا.. تأخير بداية اليوم الدراسي بتعليم القصيم الخميس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قررت إدارة التعليم في منطقة القصيم تأخير بداية اليوم الدراسي ليوم غدٍ الخميس، إلى الساعة 9:00 صباحًا، في جميع مدارس تعليم القصيم ومحافظات المنطقة.

ويأتي ذالك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، وتعاملًا مع ظروف المناخ .