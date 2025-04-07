الاقتصاد

سعر جرام الذهب اليوم في السعودية.. عيار 21 يسجل 318.75 ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

سعر جرام الذهب اليوم في السعودية.. عيار 21 يسجل 318.75 ريال

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في .. عيار 21 يسجل 318.75 ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت ”الخليج 365” سعر الذهب في السعودية، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الإثنين 7 أبريل 2025.

سعر الذهب في السعودية

سجل سعر جرام الذهب، عيار 24، اليوم الإثنين، في السعودية، 364.25 ريال.
وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 22، اليوم الإثنين، في السعودية، 334 ريالا.

عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب، عيار 21، اليوم الإثنين، في السعودية، 318.75 ريال.
وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 18، اليوم الإثنين، في السعودية، 273.25 ريال.
وسجل سعر جرام الذهب، عيار 14، اليوم الإثنين، في السعودية، 212.50 ريال.

أسعار الذهب

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 12، اليوم الإثنين، في السعودية، 182.25 ريال.
وسجل سعر الأوقية، اليوم الإثنين في السعودية، 11332 ريالا.
وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين في السعودية، 2250.25 ريال.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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