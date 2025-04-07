شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في السعودية.. عيار 21 يسجل 318.75 ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت ”الخليج 365” سعر الذهب في السعودية، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الإثنين 7 أبريل 2025. سعر الذهب في السعودية سجل سعر جرام الذهب، عيار 24، اليوم الإثنين، في السعودية، 364.25 ريال.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 22، اليوم الإثنين، في السعودية، 334 ريالا. عيار 21 وسجل سعر جرام الذهب، عيار 21، اليوم الإثنين، في السعودية، 318.75 ريال.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 18، اليوم الإثنين، في السعودية، 273.25 ريال.

وسجل سعر جرام الذهب، عيار 14، اليوم الإثنين، في السعودية، 212.50 ريال. أسعار الذهب وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 12، اليوم الإثنين، في السعودية، 182.25 ريال.

وسجل سعر الأوقية، اليوم الإثنين في السعودية، 11332 ريالا.

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين في السعودية، 2250.25 ريال.

