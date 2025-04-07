ماذا يحدث للجسم عند الإصابة بالتسمم الغذائي؟.. الأعراض وطرق العلاج

القاهرة - سمر حسين - صحة

يتناول الملايين حول العالم يوميًا، أطعمة ومشروبات دون أن يتخيلوا أن ما يدخل أجسامهم قد يتحول إلى سم قاتل، فالتسمم الغذائي ليس مجرد وعكة صحية عابرة، بل قد يتحول إلى خطر كبير يُهدد حياة الإنسان، خاصة إذا جرى تجاهله أو التعامل معه بشكل خاطئ، خاصة مع تزايد الاعتماد على الأطعمة الجاهزة وانتشار الباعة الجائلين.

وفي هذا السياق، قال استشاري الجهاز الهضمي، الدكتور إسلام رشاد في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ التسمم الغذائي هو أحد الأمراض الأكثر شيوعًا في العالم، ويمكن تجنبه باتباع أسس السلامة الغذائية التي لا يجب التهاون بها، ومن الضروري أن نتعامل مع الطعام الذي نتناوله بحذر.

ما هو التسمم الغذائي؟

التسمم الغذائي هو حالة مرضية ناتجة عن تناول أطعمة أو مشروبات ملوثة بميكروبات ضارة مثل البكتيريا، الفيروسات، الطفيليات، أو بمواد كيميائية مثل المبيدات أو المعادن الثقيلة، وتُسبب هذه الملوثات أعراضًا مختلفة تبدأ عادة بعد ساعات قليلة من تناول الطعام، وتتراوح بين البسيطة مثل الغثيان والإسهال إلى الشديدة التي قد تصل إلى الوفاة، خاصة لدى الفئات الأكثر عرضة.

أنواع التسمم الغذائي

التسمم البكتيري

ويُعد الأكثر شيوعًا، ومن أبرز البكتيريا المسببة:

السالمونيلا التي تنتشر في اللحوم النيئة، والبيض، والدواجن.

الإشريكية القولونية (E. coli) وتوجد في اللحوم غير المطهية جيدًا أو الخضروات الملوثة.

الكلوستريديوم بوتولينوم، ويسبب تسممًا نادرًا لكنه شديد الخطورة، مرتبط غالبًا بالمعلبات المنزلية غير المحفوظة بطريقة صحيحة.

التسمم الفيروسي

مثل النوروفيروس والروتا، ويحدث غالبًا نتيجة تلوث الماء أو الطعام بفضلات بشرية، وينتشر بسهولة في الأماكن المزدحمة مثل المدارس والمطاعم.

التسمم الطفيلي

مثل داء الجيارديا أو التوكسوبلازما، وينتقل عن طريق المياه الملوثة أو اللحوم غير المطهية جيدًا.

التسمم الكيميائي

نتيجة تناول أطعمة ملوثة بمواد كيميائية مثل بقايا المبيدات أو المعادن الثقيلة كالرصاص والزئبق، أو حتى نتيجة تناول أطعمة مخزنة في أوان غير آمنة.

وأكد «رشاد»، أن أحد أكبر التحديات التي نواجهها هي أن العديد من الأشخاص لا يدركون المخاطر المرتبطة بتناول أطعمة غير مأمونة، قد تبدأ الأعراض بشكل بسيط، لكنها قد تتفاقم سريعًا إلى مضاعفات خطيرة إذا تم إغفال العلاج المناسب.

أسباب التسمم الغذائي

أوضح استشاري الجهاز الهضمي أن هناك بعض المسببات التي نغفل عنها تسبب التسمم الغذائي من بينها:

سوء تخزين الأطعمة، مثل ترك الأطعمة سريعة التلف في درجة حرارة الغرفة لفترات طويلة.

عدم غسل الأيدي أو أدوات المطبخ قبل إعداد الطعام.

عدم طهي الطعام بدرجة حرارة كافية للقضاء على الميكروبات.

تناول الأطعمة من مصادر غير موثوقة أو مكشوفة.

استخدام مكونات منتهية الصلاحية.

شرب مياه غير معالجة أو ملوثة.

وأكد أن أحد الأسباب الرئيسية للتسمم الغذائي هو الجهل بإجراءات السلامة، ففي المنازل والمطاعم على حد سواء، يتم غالبًا تجاهل أساسيات حفظ الطعام بشكل سليم أو تخزينه في درجة حرارة غير مناسبة، مما يتيح للبكتيريا الفرصة للنمو والتكاثر.

الفئات الأكثر عرضة

الأطفال، نظرًا لعدم اكتمال جهاز المناعة لديهم.

كبار السن، بسبب ضعف المناعة وصعوبة تعويض السوائل في حالة الجفاف.

النساء الحوامل، حيث قد تؤثر بعض الميكروبات على الجنين.

الأشخاص المصابون بأمراض مزمنة أو ضعف في المناعة، مثل مرضى السرطان أو الإيدز أو من يتناولون أدوية مثبطة للمناعة.

أعراض التسمم الغذائي

تنقسم أعراض التسمم الغذائي الى نوعين أشار اليهم إسلام رشاد وهما:

أعراض خفيفة

غثيان.

مغص بسيط.

إسهال خفيف.

أعراض متوسطة إلى شديدة

قيء مستمر.

إسهال شديد، أحيانًا مع دم.

ارتفاع في درجة الحرارة.

ضعف عام ودوخة.

جفاف (جفاف الفم، قلة التبول، الدوخة عند الوقوف).

وفي بعض الحالات، مشاكل في الكلى أو الجهاز العصبي.

وقال «رشاد»، أن أكثر الأعراض شيوعًا هي الإسهال والقيء، ويمكن أن تتراوح شدتها بين خفيفة وشديدة حسب نوع التسمم، ولكن، في حالات التسمم البكتيري أو الكيميائي، قد تظهر أعراض أخرى مثل فقدان التوازن أو اضطرابات في الرؤية.

تشخيص التسمم الغذائي

يتم بناءً على الأعراض والتاريخ الغذائي للمصاب، وقد يطلب الطبيب بعض الفحوصات مثل:

تحليل براز لتحديد نوع الميكروب.

تحليل دم في الحالات الشديدة.

تحليل سموم في حالة التسمم الكيميائي.

طرق العلاج

في المنزل (للحالات البسيطة)

شرب سوائل بكثرة لتعويض ما يفقده الجسم.

الراحة التامة.

تناول أطعمة خفيفة وسهلة الهضم بعد توقف الإسهال مثل الأرز الأبيض والموز والتوست.

تجنب منتجات الألبان، الدهون، والتوابل.

في المستشفى (للحالات المتوسطة والشديدة)

إعطاء محاليل وريدية لتعويض الجفاف.

أدوية مضادة للإسهال أو القئ حسب الحالة.

مضادات حيوية في بعض حالات التسمم البكتيري.

أحيانًا، غسل المعدة أو إجراء غسيل كلوي في حالات التسمم الحاد.

المضاعفات المحتملة

الجفاف الشديد.

مشاكل في الكلى مثل الفشل الكلوي.

الالتهابات الجهازية (تسمم الدم).

متلازمة القولون العصبي بعد الشفاء.

في الحالات النادرة، الوفاة.