شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه.. استقرار في البنوك المصرية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الإثنين، 7 أبريل 2025، داخل البنوك المصرية.
سعر الريال في البنك المركزيسجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في البنك المركزي المصري، 13.65 جنيه للبيع، و13.61 جنيه للشراء.
سعر الريال في البنك الأهليبلغ سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في البنك الأهلي المصري، 13.64 جنيه للبيع، و13.57 جنيه للشراء.
سعر الريال في بنك مصراستقر سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في بنك مصر، عند: 13.64 جنيه للبيع، و13.57 جنيه للشراء.
سعر الريال في بنك الإسكندريةسجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في بنك الإسكندرية، 13.64 جنيه للبيع، و13.59 جنيه للشراء.
سعر الريال في بنك قناة السويسبلغ سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في بنك قناة السويس، 13.65 جنيه للبيع، و13.55 جنيه للشراء.
سعر الريال في البنك التجاري الدولياستقر سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين في البنك التجاري الدولي، عند: 13.65 جنيه للبيع، و13.60 جنيه للشراء.
سعر الريال في بنك فيصل الإسلاميسجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في بنك فيصل الإسلامي، 13.64 جنيه للبيع، و13.57 جنيه للشراء.
سعر الريال في مصرف أبوظبي الإسلاميبلغ سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في مصرف أبوظبي الإسلامي، 13.65 جنيه للبيع، و13.61 جنيه للشراء.
سعر الريال في بنك الكويت الوطنياستقر سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في بنك الكويت الوطني، عند: 13.66 جنيه للبيع، و13.52 جنيه للشراء.
سعر الريال في بنك قطر الوطنيسجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في بنك قطر الوطني، 13.64 جنيه للبيع، و13.53 جنيه للشراء.
أحمد أبراهيم
صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام