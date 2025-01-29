شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الصباح الباكر.. أمطار خفيفة على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

أمطار خفيفة

الصباح الباكر

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طقس المنطقة الشرقية

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

أمطار خفيفة

الصباح الباكر

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أمطار متوسطة

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انخفاض درجات الحرارة

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الدمام - شريف احمد - نبهفي تقريره عن، منعلى أجزاء من منطقة الرياض خلال ساعاتحتى الساعة 9 من صباح يوم الخميسويشمل التنبيه الدوادمي والرين والقويعية وعفيف والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء.وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعديةنبهفي تقريره عن، منإلى متوسطة على أجزاء من المنطقة الشرقية خلال ساعاتيوم الخميسوتشهد الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والخفجي والنعيرية وقرية العليا أمطارًا خفيفةوتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعديةيُتوقع أن تشهد حفر الباطن استمرار الأمطار المتوسطة، حتى الساعة 9 صباحًاويصاحب الأمطار رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعديةأعلن المركز الوطني للأرصاد انخفاض في درجات الحرارة ابتداءً من يوم السبت 1 فبراير وحتى الثلاثاء 4 فبراير، إذ يستمر الطقس البارد على عدد من مناطق المملكةووفقًا لتوقعات المركز، ستتأثر مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم، والأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والمدينة المنورة بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الصغرى، والتي يُتوقع أن تتراوح بين (1 - 4) درجات مئويةويهيب المركز الوطني للأرصاد بالمواطنين والمقيمين أخذ الاحتياطات اللازمة وارتداء الملابس الشتوية المناسبة، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، مع متابعة التحديثات الدورية حول الحالة الجوية عبر القنوات الرسمية للمركز