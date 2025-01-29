شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الصباح الباكر.. أمطار خفيفة على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، من أمطار خفيفة على أجزاء من منطقة الرياض خلال ساعات الصباح الباكر حتى الساعة 9 من صباح يوم الخميس.
ويشمل التنبيه الدوادمي والرين والقويعية وعفيف والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء.
وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
وتشهد الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والخفجي والنعيرية وقرية العليا أمطارًا خفيفة.
وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
ويصاحب الأمطار رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
ووفقًا لتوقعات المركز، ستتأثر مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم، والأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والمدينة المنورة بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الصغرى، والتي يُتوقع أن تتراوح بين (1 - 4) درجات مئوية.
ويهيب المركز الوطني للأرصاد بالمواطنين والمقيمين أخذ الاحتياطات اللازمة وارتداء الملابس الشتوية المناسبة، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، مع متابعة التحديثات الدورية حول الحالة الجوية عبر القنوات الرسمية للمركز
ويشمل التنبيه الدوادمي والرين والقويعية وعفيف والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء.
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طقس المنطقة الشرقيةنبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، من أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من المنطقة الشرقية خلال ساعات الصباح الباكر يوم الخميس.
وتشهد الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والخفجي والنعيرية وقرية العليا أمطارًا خفيفة.
وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
أمطار متوسطةيُتوقع أن تشهد حفر الباطن استمرار الأمطار المتوسطة، حتى الساعة 9 صباحًا.
ويصاحب الأمطار رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
انخفاض درجات الحرارةأعلن المركز الوطني للأرصاد انخفاض في درجات الحرارة ابتداءً من يوم السبت 1 فبراير وحتى الثلاثاء 4 فبراير، إذ يستمر الطقس البارد على عدد من مناطق المملكة.
ووفقًا لتوقعات المركز، ستتأثر مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم، والأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والمدينة المنورة بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الصغرى، والتي يُتوقع أن تتراوح بين (1 - 4) درجات مئوية.
ويهيب المركز الوطني للأرصاد بالمواطنين والمقيمين أخذ الاحتياطات اللازمة وارتداء الملابس الشتوية المناسبة، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، مع متابعة التحديثات الدورية حول الحالة الجوية عبر القنوات الرسمية للمركز