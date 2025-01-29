شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان هام من السعودية بشأن رؤية هلال شعبان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علن مرصد تمير في المملكة العربية السعودية عن تعذر رؤية هلال شهر شعبان مساء اليوم، ما يعني أنه لم يُستطع تحديد بداية الشهر الجديد. هذا الإعلان جاء بعد مراقبة الهلال في التوقيت المحدد، وهو ما يتماشى مع التوقعات الفلكية التي تشير إلى أن يوم الجمعة 31 يناير 2025م سيكون أول أيام شهر شعبان. وأفاد مركز الفلك الدولي في بيان له أن اليوم، الأربعاء 29 يناير 2025م، هو اليوم التاسع والعشرون من شهر رجب لعام 1446هـ في العديد من الدول الإسلامية

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