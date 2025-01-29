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رئيس الإنتربول: إنشاء المكتب الإقليمي في المملكة لحظة تاريخية للمنظمة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

رئيس الإنتربول: إنشاء المكتب الإقليمي في المملكة لحظة تاريخية للمنظمة

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الدمام - شريف احمد - أكد رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) اللواء د. أحمد ناصر الريسي، أن هذه لحظة تاريخية للإنتربول، إذ تسنح لنا الفرصة لتوقيع الاتفاقية الخاصة بإنشاء مكتبنا الإقليمي هنا في المملكة.
وقال: لقد وقعنا اليوم الأربعاء الاتفاقية بحضور صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، وهذه لحظة عظيمة لمنظمتنا، وسيعمل المكتب الإقليمي كمركز للأجهزة الأمنية في المنطقة، إذ سيكون لها حضور هنا للعمل جنبًا إلى جنب في تبادل المعلومات، وتنسيق الأنشطة العملياتية، بالإضافة إلى التدريب وبناء القدرات.
وأضاف: سيكون هذا المكتب أداة مهمة لمنظمتنا، إذ لن يقتصر على حضور الأجهزة الأمنية من المنطقة فحسب، بل سيمثل أيضًا جميع أعضائنا من مختلف أنحاء العالم، بهدف رئيسي وهو جعل العالم مكانًا أكثر أمانًا.
واختتم حديثه قائلًا: هذا إنجاز بارز لمنظمتنا، ونحن فخورون ويشرفنا أن نتعاون مع وزارة الداخلية .

مكتب إقليمي للإنتربول في المملكة

شهد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ورئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) اللواء أحمد ناصر الريسي، توقيع اتفاقية بلد مضيف بين حكومة المملكة العربية السعودية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) بشأن إنشاء مكتب إقليمي للإنتربول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على أراضي المملكة.

توقيع اتفاقية لإنشاء مكتب إقليمي للإنتربول في المملكة - إكس وزارة الداخلية

ووقع الاتفاقية مساعد وزير الداخلية هشام ابن عبدالرحمن الفالح، والأمين العام للمنظمة فالديسي أوركيزا.

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وجاء ذلك عقب استقبال سموه في مكتبه بالوزارة اليوم رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول).

وجرى خلال الاستقبال استعراض جهود المنظمة، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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