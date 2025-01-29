شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإنتربول: إنشاء المكتب الإقليمي في المملكة لحظة تاريخية للمنظمة والان نبدء بالتفاصيل
وقال: لقد وقعنا اليوم الأربعاء الاتفاقية بحضور صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، وهذه لحظة عظيمة لمنظمتنا، وسيعمل المكتب الإقليمي كمركز للأجهزة الأمنية في المنطقة، إذ سيكون لها حضور هنا للعمل جنبًا إلى جنب في تبادل المعلومات، وتنسيق الأنشطة العملياتية، بالإضافة إلى التدريب وبناء القدرات.
وأضاف: سيكون هذا المكتب أداة مهمة لمنظمتنا، إذ لن يقتصر على حضور الأجهزة الأمنية من المنطقة فحسب، بل سيمثل أيضًا جميع أعضائنا من مختلف أنحاء العالم، بهدف رئيسي وهو جعل العالم مكانًا أكثر أمانًا.
واختتم حديثه قائلًا: هذا إنجاز بارز لمنظمتنا، ونحن فخورون ويشرفنا أن نتعاون مع وزارة الداخلية السعودية.
مكتب إقليمي للإنتربول في المملكة
شهد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ورئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) اللواء أحمد ناصر الريسي، توقيع اتفاقية بلد مضيف بين حكومة المملكة العربية السعودية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) بشأن إنشاء مكتب إقليمي للإنتربول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على أراضي المملكة.
ووقع الاتفاقية مساعد وزير الداخلية هشام ابن عبدالرحمن الفالح، والأمين العام للمنظمة فالديسي أوركيزا.
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وجاء ذلك عقب استقبال سموه في مكتبه بالوزارة اليوم رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول).
وجرى خلال الاستقبال استعراض جهود المنظمة، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.