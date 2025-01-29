شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات جديدة هامة من السعودية حول اتفاق السلام في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقاء هام مع بعثة الاتحاد الأوروبي إلى اليمن، أكد سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن، محمد آل جابر، موقف بلاده الثابت في دعم السلام والتنمية في اليمن. وأوضح آل جابر أن المملكة تواصل جهودها السياسية والاقتصادية والإنسانية لتعزيز الاستقرار في اليمن، في خطوة تهدف إلى مساعدة الشعب اليمني والتخفيف من معاناته

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