شكرا لقرائتكم خبر عن عسير وجازان.. القبض على 3 مخالفين لتهريبهما مواد مخدرة والان نبدء بالتفاصيل

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الإبلاغ عن المخالفين

الدمام - شريف احمد - ألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهما 80 كيلوجرامًا من نبات القات.وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات إلى جهة الاختصاص.كما ألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبه 11.5 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، و197,700 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي.وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليمه والمضبوطات إلى جهة الاختصاص.تهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة.ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.