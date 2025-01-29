شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يهنئ مايكل مارتن بمناسبة انتخابه رئيسًا للوزراء في إيرلندا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، إلى مايكل مارتن بمناسبة انتخابه رئيسًا للوزراء في إيرلندا.
وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب إيرلندا الصديق المزيد من التقدم والرقي.
وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب إيرلندا الصديق المزيد من التقدم والرقي.