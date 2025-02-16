شكرا لمتابعة خبر عن مجلة L’Express : الأمير محمد بن سلمان الرجل الذي يحمل مفتاح الشرق الأوسط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تصدر اسم وصورة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مانشيت مجلة L’Express الفرنسية.

وأفردت الصحيفة مساحة كبيرة لصورة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وكتبت في عنوانها الرئيسي:”محمد بن سلمان الرجل الذي يحمل مفتاح الشرق الأوسط”.

وتحدثت الصحيفة عن الدور الذي يقوم به الأمير محمد بن سلمان بمنطقة الشرق الأوسط وتطلعاته الهادفة لتحقيق السلام.