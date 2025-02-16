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مجلة L’Express : الأمير محمد بن سلمان الرجل الذي يحمل مفتاح الشرق الأوسط

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مجلة L’Express : الأمير محمد بن سلمان الرجل الذي يحمل مفتاح الشرق الأوسط

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الرياض - علي القحطاني - تصدر اسم وصورة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مانشيت مجلة L’Express الفرنسية.

وأفردت الصحيفة مساحة كبيرة لصورة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وكتبت في عنوانها الرئيسي:”محمد بن سلمان الرجل الذي يحمل مفتاح الشرق الأوسط”.

وتحدثت الصحيفة عن الدور الذي يقوم به الأمير محمد بن سلمان بمنطقة الشرق الأوسط وتطلعاته الهادفة لتحقيق السلام.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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