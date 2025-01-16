شكرا لقرائتكم خبر عن «العقارية» تحصل على تسهيلات من بنك الجزيرة بـ700 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة التمويل 700 مليون ريال.

وأضافت أن مدة التمويل: قصير الأجل سنة واحدة، وطويل الأجل بحد أقصى 10 سنوات.

وأفادت بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر، ورهن عقاري.

وأشارت إلى أن الهدف من التسهيلات: تمويل عدد من مشاريع الشركة القائمة والجديدة واستثماراتها التوسعية، كما يمكن للشركة استخدام جزء من هذه التسهيلات بحد أقصى مبلغ (100) مليون ريال لدعم متطلبات رأس المال العامل للشركة. الدمام - شريف احمد - حصلت الشركة العقارية السعودية ، أمس، على تسهيلات مصرفية متوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية من بنك الجزيرة.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة التمويل 700 مليون ريال.وأضافت أن مدة التمويل: قصير الأجل سنة واحدة، وطويل الأجل بحد أقصى 10 سنوات.وأفادت بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر، ورهن عقاري.وأشارت إلى أن الهدف من التسهيلات: تمويل عدد من مشاريع الشركة القائمة والجديدة واستثماراتها التوسعية، كما يمكن للشركة استخدام جزء من هذه التسهيلات بحد أقصى مبلغ (100) مليون ريال لدعم متطلبات رأس المال العامل للشركة.