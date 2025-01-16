شكرا لقرائتكم خبر عن «العقارية» تحصل على تسهيلات من بنك الجزيرة بـ700 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حصلت الشركة العقارية السعودية، أمس، على تسهيلات مصرفية متوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية من بنك الجزيرة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة التمويل 700 مليون ريال.
وأضافت أن مدة التمويل: قصير الأجل سنة واحدة، وطويل الأجل بحد أقصى 10 سنوات.
وأفادت بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر، ورهن عقاري.
وأشارت إلى أن الهدف من التسهيلات: تمويل عدد من مشاريع الشركة القائمة والجديدة واستثماراتها التوسعية، كما يمكن للشركة استخدام جزء من هذه التسهيلات بحد أقصى مبلغ (100) مليون ريال لدعم متطلبات رأس المال العامل للشركة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة التمويل 700 مليون ريال.
وأضافت أن مدة التمويل: قصير الأجل سنة واحدة، وطويل الأجل بحد أقصى 10 سنوات.
وأفادت بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر، ورهن عقاري.
وأشارت إلى أن الهدف من التسهيلات: تمويل عدد من مشاريع الشركة القائمة والجديدة واستثماراتها التوسعية، كما يمكن للشركة استخدام جزء من هذه التسهيلات بحد أقصى مبلغ (100) مليون ريال لدعم متطلبات رأس المال العامل للشركة.