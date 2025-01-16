الامارات | تحتفل بعيد ميلادها الـ124 عاما وتكشف سر طول العمر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفلت تشيو تشايتشي، المقيمة في نانتشونغ بمقاطعة سيتشوان الصينية، بإنجاز استثنائي حيث أتمت عامها الـ124 في 1 يناير 2025، وذلك كما ذكرت صحيفة "الغد الأردنية".

وُلدت تشيو في عام 1901، ما يجعل حياتها شاهدة على فصل مذهل من تاريخ الصين، من أواخر عهد أسرة تشينغ إلى العصر الحديث.

وقد جذب طول عمرها انتباه الملايين، حيث تم تسجيل تاريخ ميلادها رسميا في نظام تسجيل الأسر الصينية (هوكو)، رغم أنه لم يتم التحقق منه بشكل مستقل خارج الصين.

وتتكون عائلة تشيو تشايتشي الآن من 6 أجيال، بما في ذلك حفيدتها البالغة من العمر 60 عاما وحفيدها الرضيع الذي يبلغ من العمر ثمانية أشهر. وعلى الرغم من تقدمها في العمر، حافظت تشيو على أسلوب حياة نشط بشكل مذهل، مع التزامها بروتين منضبط.

وتعيش الآن تشيو تشايتشي مع حفيدتها في منزل ريفي مكون من ثلاثة طوابق في مدينة نانتشونغ.

وتتألف عائلة تشيو الآن من ستة أجيال، بما في ذلك حفيدتها البالغة من العمر 60 عامًا وحفيدها البالغ من العمر ثمانية أشهر.

ورغم عمرها المتقدم، حافظت تشيو على أسلوب حياة نشط، ملتزمة بروتين صارم، خيث كانت تتناول ثلاث وجبات يوميًا، وتمشي بعد كل وجبة، وتخلد للنوم بحلول الساعة 8 مساءً. ومن اللافت للنظر أنها ظلت مستقلة في إدارة الأعمال اليومية مثل تمشيط شعرها، إشعال النيران، وإطعام الأوز. كما أن قوتها البدنية كانت تمكنها من صعود السلالم بسهولة.

وإحدى وجباتها المفضلة هي الأرز مصحوبا بالعصيدة المصنوعة من القرع، والشمام الشتوي، والذرة المهروسة، وقد كانت جزءًا أساسيًا من نظامها الغذائي لسنوات.

وشكلت الصعوبات حياتها، فقد نشأت خلال عهد أسرة تشينغ، وهي فترة شهدت مجاعات أودت بحياة العديد، ما اضطر الناس لجمع الخضراوات البرية.

اشتهرت تشيو في قريتها بمهاراتها المحاسبية القوية وقوتها البدنية المذهلة، وغالبًا ما كانت تؤدي مهام زراعية شاقة مثل حراثة الحقول ورص الحجارة.

تعرضت لمأساة كبيرة في الأربعينيات من عمرها عندما توفي زوجها فجأة، ما تركها تربي أربعة أطفال بمفردها وسط صعوبات مالية.

وزادت التحديات في السبعينيات من عمرها عندما توفي ابنها البكر بسبب المرض. ومع زواج أرملته مرة أخرى، تكفلت تشيو بتربية حفيدتها. وبعد سنوات، واجهت حفيدتها تحديات مشابهة كأم عزباء بعد وفاة زوجها.

الآن، تعيش تشيو مع حفيدتها في منزل ريفي مكون من ثلاثة طوابق في نانتشونغ، على الرغم من تدهور بصرها وسمعها بعد تجاوزها سن المئة، إلا أن ذكاءها الحاد وحسها الفكاهي لا يزالان حاضرين. عندما تأملت حياتها الطويلة، قالت مازحة: "أشقائي، وزوجي، وابني توفوا منذ زمن طويل.

يبدو أن ملك الموت قد نسي أمري ولن يأخذني!"

ونال نهج تشيو المتفائل في الحياة إعجاب أسرتها وملايين الأشخاص على الإنترنت، حيث وصفتها حفيدتها بأنها امرأة لم تشتكِ أبدًا، موضحة أنه بعد كل محنة، كانت تأخذ لحظة للتعامل مع الخسارة ثم تعود بروح مليئة بالضحك والإيجابية.

قصة تشيو ليست فريدة في نانتشونغ، التي تضم 960 شخصًا تجاوزوا المئة عام. وتعد الصين موطنًا لأكبر عدد من المعمرين عالميًا، حيث شهد متوسط العمر المتوقع ارتفاعًا مطردًا ليصل إلى 78.6 عامًا، وفقًا لتقرير اللجنة الوطنية للصحة لعام 2023. في المقابل، تحتل هونغ كونغ الصدارة عالميًا بمتوسط عمر متوقع يبلغ 85.63 عامًا في عام 2024، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة.