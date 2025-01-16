شكرا لمتابعة خبر عن مدربة تطوير الذات تكشف أسرار التوازن والتعافي من الأزمات .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قالت مدربة تطوير الذات وتحسين جودة الحياة، خلود الرشود، إن التوازن في الحياة يُعد من العوامل الأساسية لتحقيق الاستقرار والتقدم الشخصي.

وأوضحت الرشود خلال استضافتها عبر قناة «SBC»، أن الإنسان لا يستطيع أن يركز في مجال واحد ويهمل باقي مجالات الحياة، واصفة التوازن بأنه يشبه التوازن في ركوب الدراجة، حيث يجب أن تكون الحركة مستمرة ومتوازنة بين مختلف جوانب الحياة.

وأشارت إلى أن المجتمعات الشرقية حياتهم روحانية، بينما المجتمعات الغربية مجالاتهم مادية ورأسمالية، ونحن المسلمون نجمع بين الجانبين .

وبسؤالها عن كيفية التعافي من الأزمات، أوضحت أن الطريقة التي نتعامل بها مع الأزمات هي التي تحدد قدرتنا على تجاوزها بنجاح، لافتة إلى أن قانون 90/10 ينص على أن 10% من الأحداث التي تحدث في حياتنا تكون خارجة عن إرادتنا، بينما الـ 90% المتبقية هي ردود أفعالنا التي هي تحت سيطرتنا.

كما أكدت على أهمية أن يكون الشخص واعيًا للإشارات المبكرة التي تدل على حدوث أزمة أو تغيرات في حياته، كما يجب أن يكون مستعدًا للأسوأ مع الحفاظ على الأمل في الأفضل.