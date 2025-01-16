شكرا لمتابعة خبر عن سيدة وابنتها وشقيقتها ينشأن أول نزل ريفي في الداير.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - احتضنت محافظة الداير نزلا ريفيا قام بتأسيسه 3 فتيات، وذلك لأول مرة بالمحافظة، وانطلقت فكرته منذ عام 2018.

وذكرت سارة المالكي أنها تعاونت مع ابنتها وشقيقتها من أجل تأسيس النزل الريفي، كما عاونها في ذلك زوجها، وذلك بحسب ما ذكرته خلال حديثها بقناة العربية.

وأشارت إلى أن المشروع مر بعدة مراحل، وحصلت على الدعم، وافتتح النزل بشكل تجريبي بعد الحصول على الترخيص اللازم من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

ولفتت إلى أن النزل يحتوي على مقهى كما يقدم برامج للتعريف بالبن ومراحله، كما أنهم يعملون على تأسيس محمية للطيور، ويقدم النزل أيضا خدمة المبيت.