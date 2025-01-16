شكرا لمتابعة خبر عن رحالة أردني يروي تجربته المميزة مع كرم السعوديين .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعرب الرحال الأردني محمد الحواري عن إعجابه الشديد بالأمن والأمان الذي وجده خلال رحلته في المملكة، حيث تفاجأ بمواطنين عرضوا عليه الذهاب معه إلى الحدود لتوصيله.

وتفاجأ الحواري أثناء توققه لأداء الصلاة، بمواطنين عرضوا عليه المساعدة لتوصيله إلى الحدود، كما أخبره صاحب مقهى أنه سيذهب للصلاة ويترك المكان مفتوحًا له ليرتاح بكل راحة.

والتقى الرحالة الأردني الحواري بمواطن آخر،والذي قام بتوثيق المقطع وأخذه إلى منزله لضيافته، وكبادرة شكر وتقدير، أهداه هدية مميزة، كانت عبارة عن خيمة للاجئين السوريين تم تجميعها وتحويلها إلى حقائب.