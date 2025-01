تكنولوجيا: Nintendo تنشر مقطع دعائي للجهاز المنتظر Nintendo Switch 2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Nintendo عن تفاصيل أولية حول جهاز Nintendo Switch 2 في مقطع فيديو نُشر يوم الخميس. ولم تحدد Nintendo تاريخًا محددًا للإطلاق، واكتفت بالإعلان عن إطلاقه خلال عام 2025.

يبدو الجهاز الجديد مشابهًا للنسخة الأصلية، ولكنه أكبر حجمًا. في الفيديو، تظهر وحدات التحكم Joy-Con باللون الأسود مع لمسات ملونة، وتُثبت على جانبي الجهاز بدلاً من الانزلاق عليه. ويبدو أن وحدات Joy-Con تُثبت بسهولة – وقد أشارت التسريبات إلى إمكانية تثبيتها باستخدام مغناطيسات.

يوجد زر جديد أسفل زر الصفحة الرئيسية على وحدة التحكم Joy-Con اليمنى، وهو ما ظهر في التسريبات السابقة. كما يبدو أن الفيديو يظهر استخدام وحدات Joy-Con بشكل مشابه للفأرة. كما أن أزرار SL و SR على وحدات Joy-Con أكبر حجمًا مما هي عليه في وحدات Joy-Con الأصلية.

يوجد أعلى جهاز Switch 2 منفذ USB-C جديد بجوار مقبس سماعة الرأس مقاس 3.5 مم. كما يتميز الحامل الخلفي بتصميم جديد – فهو يشبه حرف U أكثر. وتأتي القاعدة مع تصميم أكثر انحناء. ومثل جهاز Switch الأصلي، ستتوفر أيضًا قبضة تحكم منفصلة يمكنك تثبيت وحدات Joy-Con عليها.

اللعبة الوحيدة المعروضة هي ما يبدو أنه عنوان جديد من سلسلة Mario Kart. ولكن الجهاز سيكون متوافقًا مع الألعاب الخاصة بـ Nintendo Switch – على الرغم من أن الفيديو يحذر من أن “بعض ألعاب Nintendo Switch قد لا يتم دعمها أو قد لا تكون متوافقة بالكامل مع Nintendo Switch 2”.

وعدت Nintendo بمشاركة المزيد من التفاصيل في عرض Nintendo Switch 2 المباشر في 2 من أبريل 2025. وسيتم مشاركة الوقت المحدد “في وقت لاحق”. ستتوفر الفرصة الأولى لتجربة الجهاز في سلسلة من الفعاليات التي ستُعقد في نيويورك ولوس أنجلوس ودالاس على مدار عدة أيام في وقت لاحق من أبريل – وسيكون التسجيل للحصول على تذاكر متاحًا على موقع Nintendo الإلكتروني اعتبارًا من 17 يناير الساعة 3 مساءً بالتوقيت الشرقي.

ومن المنتظر أن يحقق Nintendo Switch 2 مبيعات كبيرة ومنافسة نجاح الجهاز الأصلي. فقد كان الجهاز مزيجًا مبتكرًا بين منصة ألعاب منزلية والجهاز المحمول، وهو ما أدى إلى نجاح باهر، حيث أصبح أحد أكثر أجهزة الألعاب مبيعًا على الإطلاق. وكان جزء كبير من نجاح الجهاز هو أنه احتوى على بعض من أفضل ألعاب Nintendo على الإطلاق وشهيرة مثل The Legend of Zelda: Breath of the Wild و The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom و Super Mario Odyssey و Metroid Prime Remastered و Mario Kart 8 Deluxe. وستتمكن من لعب جميع هذه الألعاب على الجهاز الجديد – فقد قالت Nintendo في نوفمبر الماضي إن الجهاز سيكون متوافقًا مع ألعاب Switch وسيحتوي على Nintendo Switch Online.

حقق جهاز Switch أيضًا مبيعات قياسية. وتقول الشركة إنه تم بيع 146.04 مليون وحدة حتى الآن، مما يجعله ثاني أكثر أنظمة ألعاب الفيديو مبيعًا بعد Nintendo DS الأصلي، الذي تم بيع 154.02 مليون وحدة منه. كما أن أرقام مبيعات Switch تعني أنه تجاوز Nintendo Wii (101.63 مليون وحدة) و Game Boy (118.69 مليون وحدة) و Nintendo 3DS (75.94 مليون وحدة).

على الرغم من انتظارنا لسنوات لجهاز Switch جديد، إلا أن الجهاز شهد تحديثات لمعالجته في منتصف دورة حياته. وكان Nintendo Switch Lite طريقة رائعة للعب ألعاب Switch على جهاز أصغر، بينما أضاف Nintendo Switch OLED شاشة جميلة وعددًا قليلاً من الترقيات الأخرى.

