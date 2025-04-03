تكنولوجيا: هاتف Motorola Razr 60 Ultra يتفوق على Razr 50 Ultra و Galaxy Z Flip6 بمعالج Snapdragon 8 Elite

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو أن موتورولا تستعد للكشف رسميًا عن Razr 60 Ultra قريبًا جدًا. رغم أن الشركة لم تعلن عن أي شيء رسمي حتى الآن، إلا أن الأدلة الأخيرة تشير إلى أن الجهاز سيحل محل Razr 50 Ultra في وقت لاحق من هذا الشهر، وربما حتى خلال هذا الأسبوع.

كشف المسرب الشهير Evan Blass عن مجموعة واسعة من التفاصيل حول Razr 60 Ultra عبر منصة X، تضمنت مقطعًا ترويجيًا مدته 30 ثانية.

ورغم أن الفيديو لم يكشف عن الكثير من المعلومات، إلا أنه أكد أن الجهاز سيأتي مزودًا بمعالج Snapdragon 8 Elite، بدلاً من Snapdragon 8S Gen 4 الذي أعلنت عنه كوالكوم حديثًا.

بفضل هذا المعالج الجديد، سيحقق Razr 60 Ultra قفزة ملحوظة في الأداء مقارنةً بـ Razr 50 Ultra، الذي يعتمد على Snapdragon 8S Gen 3.

علاوة على ذلك، سيتفوق الجهاز على Galaxy Z Flip6، الذي يعتمد على Snapdragon 8 Gen 3. وفقًا للاختبارات المعيارية، يمكن أن تصل فجوة الأداء بين الجهازين إلى 40%.

يحافظ Razr 60 Ultra على التصميم العام لطراز العام الماضي، لكنه يأتي بألوان جديدة مع مجموعة متنوعة من القوام. إضافةً إلى ذلك، يشاع أن موتورولا زودت الجهاز ببطارية كبيرة بسعة 4700 مللي أمبير، إلى جانب دعم الشحن السريع بقدرة 68 واط.

من المتوقع أن يتوفر الجهاز بسعة تخزين تصل إلى 512 جيجابايت وذاكرة عشوائية بحجم 12 جيجابايت، مع شاشة قابلة للطي تدعم معدل تحديث 165 هرتز.

كما سيضم الهاتف شاشة خارجية بحجم 4 بوصات تحتوي على زوج من الكاميرات الخارجية. أما بالنسبة للسعر، فمن المتوقع أن يُباع الجهاز مقابل 1,299 يورو (حوالي 1,440 دولارًا).

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