شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نينتندو تؤكد: "سويتش 2" سيصل بسعر 450 دولارًا رغم الرسوم الجمركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شركة نينتندو، أن جهاز الألعاب المرتقب "نينتندو سويتش 2" سيظل بسعر449.99 دولارًا في الولايات المتحدة، رغم المخاوف من ارتفاع الأسعار بسبب الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على السلع المستوردة.

وأوضحت الشركة في بيان صحفي أن باب الطلب المسبق على الجهاز سيفتح في 24 أبريل، على أن يتم الطرح الرسمي في الأسواق في 5 يونيو، كما كان معلناً سابقاً.

وكانت الشائعات قد انتشرت حول احتمال رفع سعر "سويتش 2" نتيجة للسياسات التجارية الجديدة، إلا أن نينتندو طمأنت جمهورها بالحفاظ على السعر الأصلي للجهاز.

وفي المقابل، كشفت الشركة أن ملحقات "سويتش 2" ستشهد زيادة في الأسعار بسبب “تغيرات في ظروف السوق”. حيث سيزداد سعر وحدة التحكم “سويتش 2 برو” من 79.99 إلى 84.99 دولاراً، وسيرتفع سعر أذرع التحكم “جوي-كون” من 89.99 إلى 94.99 دولاراً، كما سيرتفع سعر ملحق الكاميرا الجديد من 49.99 إلى 54.99 دولارًا.

أما على صعيد الألعاب، فأعلنت نينتندو أنها لن ترفع أسعار النسخ الرقمية أو الفيزيائية لأهم ألعاب الإطلاق: “ماريو كارت وورلد” التي ستُطرح بسعر 79.99 دولارًا، و"دونكي كونغ بانانزا" بسعر 69.99 دولارًا.

وقالت الشركة: "نعتذر عن تأخر فتح الطلبات المسبقة، ونأمل أن يخفف هذا من حالة عدم اليقين التي يعيشها عملاؤنا".

ورغم أن زيادة أسعار الملحقات قد تثير قلق بعض المستهلكين، إلا أن شركات الألعاب الأخرى تتجه لنفس النهج؛ إذ أعلنت "سوني" مؤخرًا عن رفع أسعار جهاز"بلايستيشن 5" في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا، بسبب التغيرات في الاقتصاد العالمي، وسط توقعات بامتداد هذه الزيادات إلى السوق الأمريكية أيضاً.

يُذكر أن بعض الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة تُستثنى من الرسوم الجمركية، بينما لا يشمل هذا الاستثناء أجهزة الألعاب.



