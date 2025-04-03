تكنولوجيا: ساعة Amazfit T-Rex 3 تحصل على تحديث Zepp OS 4.5 مع تحسينات في الخرائط بالتحديث الجديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وصل تحديث جديد إلى ساعة Amazfit T-Rex 3 الذكية، حيث يحمل الإصدار 3.6.5.9 بحجم 19.57 ميغابايت. يجري طرح التحديث على مراحل للمستخدمين حول العالم، بعد أن أصدرت الشركة الإصدار السابق 3.5.7.1 في فبراير، والذي جلب تحسينات تتعلق بمستشعر الهيدرس.

ويرفع التحديث الجديد نظام التشغيل في الساعة من Zepp OS 4.0 إلى Zepp OS 4.5، ويضيف مقياس أداء جديدًا لأنشطة الجري على الممرات.

يتيح هذا المقياس تتبع “الحالة البدنية” للمستخدم في الوقت الفعلي، مع إمكانية الاطلاع على تحليل أكثر تفصيلًا في سجل التمارين. يمكن تفعيل هذه الميزة عبر الانتقال إلى تشغيل الممرات > المساعد > المزيد > الأداء في الوقت الفعلي.

وقد حصلت الساعة أيضًا على تحسينات في سباق Hyrox، حيث أصبح بإمكان المستخدمين تتبع الوقت الذي يقضونه في Roxzone، بالإضافة إلى المسافات بين مسار الجري ومحطات التمارين المختلفة. كما شهدت الخرائط تحسينات ملحوظة، حيث أصبح بالإمكان تنزيلها عبر البلوتوث، مع إضافة تفاصيل أكثر دقة مثل الأنهار الجليدية، والشجيرات، والأراضي الرطبة.

أصبحت سرعة GPS أكثر استقرارًا، ما يفيد المستخدمين الذين يجرون في المدن المليئة بالمباني المرتفعة أو في المناطق الحرجية. إضافةً إلى ذلك، حسّنت الشركة خوارزمية وضع الاستعداد، رغم عدم ورود ملاحظات من المستخدمين حول تأثير هذا التغيير حتى الآن.

كالمعتاد، يمكن تنزيل التحديث عبر تطبيق Zepp من خلال الانتقال إلى الملف الشخصي > تحديث النظام > Amazfit T-Rex 3.

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