تكنولوجيا: جهاز نينتندو سويتش 2 أرخص بأكثر من 100 دولار في اليابان

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أخيرًا، كشفت نينتندو رسميًا عن جهاز Switch 2 خلال عرض Nintendo Direct في 2 أبريل. من المقرر أن تصدر الوحدة الجديدة عالميًا في 5 يونيو 2025، بينما ستبدأ الطلبات المسبقة في 8 أبريل حصريًا عبر متجر Nintendo.

في الولايات المتحدة، سيبلغ سعر الإصدار القياسي حوالي 449 دولارًا، بينما سيُباع في أوروبا مقابل 469 يورو تقريبًا. ومع ذلك، تتخذ نينتندو نهجًا مختلفًا في اليابان، حيث توفر إصدارًا بسعر أقل بكثير.

تُطلق نينتندو نسختين من Switch 2 في اليابان: الطراز القياسي بسعر 69,980 ين (حوالي 478 دولارًا)، والمتوفر عبر متجر My Nintendo Store Japan، بالإضافة إلى إصدار أرخص بسعر 49,980 ين (حوالي 341 دولارًا)، والذي يُباع فقط عبر متاجر التجزئة المحلية. يتميز الإصدار المخفض بدعمه للغة اليابانية فقط، كما يتطلب حساب نينتندو مسجّلًا في اليابان.

ويرى الخبير في الصناعة، الدكتور سيركان توتو، أن نينتندو تعتبر اليابان سوقها الأساسي، لذا يبدو أنها تدعم عمدًا السعر المخفض لهذا الإصدار لضمان بقائها في الصدارة. وأضاف: المستخدمون اليابانيون لا يفضلون الأجهزة متعددة اللغات على أي حال، ما يعزز منطق إصدار نسخة مخصصة لهم.

من الناحية النظرية، يمكن للاعبين خارج اليابان الحصول على النسخة المخفضة، لكن نظرًا لكونها تُباع فقط في المتاجر الفعلية، سيحتاج المشتري إلى شخص داخل اليابان لشرائها وشحنها. ومع ذلك، قد تؤدي تكاليف الشحن ورسوم الاستيراد إلى تقليل فرق السعر.

يعمل الإصدار الياباني خارج اليابان بشرط إعداد حساب Nintendo بمنطقة يابانية، دون الحاجة إلى VPN. كما أن الألعاب الفيزيائية من مناطق أخرى ستعمل عليه نظرًا لعدم وجود قفل إقليمي للخراطيش.

لكن في المقابل، النظام يدعم اللغة اليابانية فقط ولا يمكن تغييره، بالإضافة إلى أن المستخدمين مقيدون بـ eShop الياباني، حيث يتوفر معظم المحتوى باللغة اليابانية. علاوة على ذلك، اعتبارًا من 25 مارس 2025، لم يعد eShop الياباني يقبل بطاقات الائتمان الأجنبية أو حسابات PayPal، مما يزيد من صعوبة شراء الألعاب الرقمية.

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