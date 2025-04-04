شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق تحديث Android Auto 14.0 يمنحك تجربة قيادة استثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت جوجل تحديث أندرويد أوتو 14.0 للمستخدمين حول العالم بعد فترة تجريبية قصيرة، فلا يتضمن التحديث تغييرات ملحوظة كثيرة، ولكنه يمثل خطوة مهمة في تهيئة المنصة لترقيات أكثر أهمية بما في ذلك دمج مساعد جوجل الذكي جيميني، ووظائف أكثر تطورًا داخل السيارة.



كما هو الحال في معظم إصدارات Android Auto، يُركز الإصدار 14.0 بشكل رئيسي على تحسينات الاستقرار وإصلاح الأخطاء، فلا توجد أزرار أو أدوات جديدة متاحة للمستخدمين حاليًا، ولكن هذا التحديث يُمهّد الطريق لميزات مستقبلية تم الكشف عنها في الإصدارات التجريبية السابقة.

وأحد التغييرات المرئية التي قد يلاحظها المستخدمون هو رمز الميكروفون المُحدّث على واجهة Android Auto، فقد استُبدل رمز المساعد الكلاسيكي رباعي الألوان برمز أبيض عادي - في إشارة خفية ولكنها دالّة على أن Gemini، بديل Google Assistant بالذكاء الاصطناعي، على وشك الإطلاق على المنصة.

تركيز أكبر على تحديثات أندرويد أوتو لا يقتصر تطور أندرويد أوتو على الذكاء الاصطناعي، فقد كشفت الشفرة البرمجية من الإصدارات التجريبية السابقة للإصدار 14.0 أن جوجل تعمل أيضًا على توسيع قدرات المنصة لتتجاوز مجرد عكس التطبيقات.



كما ظهرت تلميحات حول أنظمة التحكم في مناخ السيارة، مثل أزرار إزالة الجليد للزجاج الأمامي والخلفي.

سيُمثل تحديث كهذا نقلة نوعية في نظام Android Auto، الذي لم يتفاعل مباشرةً مع وظائف السيارة سابقًا،وقد يُقرّب هذا نظام Android Auto من ما تقدمه جوجل بالفعل مع نظام Android Automotive OS - وهو نظام تشغيل معلوماتي ترفيهي مستقل مُدمج في السيارات لا يتطلب هاتفًا ذكيًا لتشغيله.

و تُشير هذه التحديثات التصميمية إلى أن جوجل لا تُركّز فقط على إمكانيات Android Auto، بل تسعى أيضًا إلى جعله منصةً أكثر سهولةً في الاستخدام.