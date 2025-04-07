شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صاحب The Binding of Isaac يعود بلعبة جديدة: Mewgenics قادمة فى 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المبدع الشهير إدموند مكملين، مبتكر لعبة The Binding of Isaac، أن لعبته الجديدة Mewgenics ستصدر أخيرًا في عام 2025، وذلك وفقًا لعرض جديد شاركته IGN وتحديث صفحة اللعبة على منصة Steam.

تعد Mewgenics هي مزيج غريب بين لعبة تقمص أدوار بنظام القتال بالتناوب (Turn-Based RPG) ومحاكاة تربية قطط بطابع ملتوي وفريد.

بدأ تطوير اللعبة في الأصل في عام 2013 كمشروع مشترك بين فريق Team Meat (الذي يتكوّن من إدموند مكملين وتومي ريفينس)، وكان من المفترض أن تكون اللعبة التالية بعد نجاح Super Meat Boy، لكنها توقفت في عام 2014 ليتم التركيز على تطوير لعبة Super Meat Boy Forever.

في عام 2018، غادر مكملين فريق Team Meat ليُكرّس وقته لتوسيع عالم The Binding of Isaac، وحمل معه مشروع Mewgenics الذي ظل قيد التطوير بشكل بطيء ولكن مستمر، والآن، وبعد مرور أكثر من عقد على إعلانها الأول، يبدو أن اللعبة أصبحت جاهزة تقريبًا للإطلاق.

يعرض المقطع الدعائي الجديد مزيجًا من القتال الاستراتيجي المتكرر والرسوم المتحركة المزعجة بأسلوب مكملين المعروف، مع حفاظ اللعبة على تفاصيلها الغريبة — من الأثاث المخصص للقطط إلى التصاميم الكوميدية السوداء.

بالإضافة إلى ذلك، يواصل مكملين والمطور المشارك تايلر غلاييل نشر تحديثات تطوير منتظمة على مدونة اللعبة عبر Steam، ما يتيح للاعبين فرصة متابعة تطورات اللعبة عن قرب. ووفقًا للتحديث الأخير، ستنشر IGN تقريرًا عمليًا وتجربة مباشرة للعبة خلال شهر مايو القادم، ما يمنح اللاعبين نظرة أعمق على ما يمكن توقعه من هذا المشروع المنتظر.

Mewgenics ليست مجرد لعبة عن تربية القطط، بل تجربة غريبة الأطوار وفريدة من نوعها تنبع من عقل أحد أكثر المطورين المستقلين تميزًا على الساحة.