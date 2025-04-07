شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يختبر ميزات جديدة للمكالمات الصوتية والمرئية على أجهزة أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ تطبيق واتساب في اختبار مجموعة من الميزات الجديدة الخاصة بالمكالمات الصوتية والمرئية لمستخدمي نظام أندرويد، وذلك وفقًا لما كشفه موقع WABetaInfo، الذي رصد هذه الخصائص في النسخة التجريبية 2.25.10.16 من التطبيق.

الميزة الأولى هي زر كتم الصوت للمكالمات الصوتية الواردة، والذي يظهر في لوحة الإشعارات، يسمح هذا الزر للمستخدمين بالرد على المكالمة مع كتم الميكروفون فورًا.

قد تكون هذه الميزة مفيدة في البيئات المزعجة أو المزدحمة، حيث يمكن الرد على المكالمة دون إزعاج الطرف الآخر.

الميزة الثانية تتعلق بالمكالمات المرئية، حيث سيتمكن المستخدمون من إيقاف تشغيل الكاميرا قبل الرد على المكالمة المرئية.

تُعد هذه الخاصية مفيدة لمن يحتاجون بضع ثوانٍ للاستعداد قبل الظهور على الشاشة، أو لأولئك الذين لا يرغبون بالظهور بالكاميرا فور الرد.

كما تضيف طبقة من الخصوصية عند استقبال مكالمات من أرقام غير معروفة.

أما الميزة الثالثة فهي ردود الفعل التعبيرية (إيموجي) أثناء المكالمات المرئية، حيث سيتمكن المشاركون في المكالمة من التفاعل باستخدام الرموز التعبيرية في الوقت الفعلي، مما يضيف جانبًا تفاعليًا وممتعًا للمكالمات.

حاليًا، تتوفر هذه الميزات لعدد محدود من مختبري النسخة التجريبية من واتساب على أندرويد، ومن المتوقع أن يتم توسيع نطاقها لتشمل عددًا أكبر من المستخدمين في الأسابيع المقبلة.