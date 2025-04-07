شكرا لقرائتكم خبر عن أماكن صرف الدعم الإضافى على بطاقات التموين خلال أبريل 2025.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية على توفير السبع الغذائية وصرف الدعم الإضافي للأسر الأكثر احتياجا على بطاقات التموين للشهر الثانى مع مقررات تموين شهر أبريل 2025، حيث يتم الصرف لنحو 10 ملايين أسرة أكثر احتياجًا، مقيدة على البطاقات التموينية ويتم الصرف من فروع المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والمنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى بقالبن التموين ومنافذ مشروع جمعيتى، وذلك في ظل نجاح وزارة التموين في تأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الغذائية.

وتصرف وزارة التموين منحة الدعم الاضافي تنفيذا للتكليفات الرئاسية بصرف الدعم الإضافي للأسر الأكثر احتياجًا والمقيدة على البطاقات التموينية بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه، وذلك ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة التي اتسمت بأنها أكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً على نحو يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين ضمن حزمة برامج الحماية الاجتماعية التي وجه بها رئيس الجمهورية لتخفيف العبء على المواطنين