شكرا لقرائتكم خبر عن بلد الأمن والأمان.. الرئيس السيسى ونظيره ماكرون يتجولان فى خان الخليلى وسط حشود المواطنين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

التف المواطنون فى منطقة خان الخليلى بالقاهرة حول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، حيث عبروا عن ترحيبهم بالرئيس السيسى وضيفه الكبير.

وهتف المواطنون من المارة وأصحاب المحلات التجارية بالمنطقة العتيقة، للرئيس السيسى، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية مع الرئيسين، اللذان تجولا فى منطقة "خان الخليلى" وسط حشود من المواطنين، فى مشهد يؤكد عظمة مصر وتمتعها بالأمن والاستقرار رغم محيطها الإقليمي الملتهب.

واصطحب الرئيس السيسى نظيره الفرنسى وجلسا فى أحد المقاهى التاريخية بالمنطقة العريقة، فى لقاء ودي يؤكد على متانة العلاقات بين الزعيمين والبلدين الكبيرين.

ومنذ حطّت طائرته الرئاسية مساء اليوم فى القاهرة، بدأ الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، مباشرة زيارته بجولة داخل المتحف المصرى الكبير، حيث شاهد القطع الأثرية، وتفقد قاعات العرض الرئيسية.

وكان "ماكرون" نشر على صفحته الرسمية بموقع "إكس" فيديو يظهر طائرات الرافال المصرية تصاحب طائرته الرئاسية لدى دخوله المجال الجوى المصرى، حيث كتب: "وصلنا إلى مصر برفقة طائرات رافال المصرية، فخورون بهذا لأنه يعد رمزًا قويا للتعاون الاستراتيجي بيننا".

ومن المقرر أن يشهد اليوم- الإثنين- قمة مصرية فرنسية بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون. ومن المُقرر أن تشهد الزيارة ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بما يعكس عمق وتشعب الأواصر التاريخية بين مصر وفرنسا.

ومن المنتظر أن تطرق المباحثات بين الرئيسين السيسى وماكرون إلى العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والثقافية والتعليمية وغيرها. كما سيتم بطبيعة الحال التنسيق وتبادل الرؤى إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك وسبل تخفيض حدة التصعيد في منطقة الشرق الأوسط في ضوء التداعيات السلبية الخطيرة للوضع الحالي والتي لا تصب في مصلحة أي طرف من الأطراف في المنطقة.

كما ستشهد الزيارة توقيع عدد كبير من الاتفاقيات في مختلف مجالات الاقتصاد والتعليم الأساسي والجامعي والطاقة والتنمية والنقل والصحة، وغيرها، علاوة على عدة اتفاقيات بين الوكالة الفرنسية للتنمية وعدد من الوزارات المعنية لتنفيذ مشروعات ذات أولوية للجانب المصري.

وتعقب القمة المصرية الفرنسية، مباحثات مصرية فرنسية أردنية، بحضور العاهل الأردني الملك عبد الله الثانى ابن الحسين.



السيسى وماكرون يتجولان فى خان الخليلى (1)



السيسى وماكرون يتجولان فى خان الخليلى (2)



السيسى وماكرون يتجولان فى خان الخليلى (3)



السيسى وماكرون يتجولان فى خان الخليلى (4)



السيسى وماكرون يتجولان فى خان الخليلى (5)



السيسى وماكرون يتجولان فى خان الخليلى (6)



السيسى وماكرون يتجولان فى خان الخليلى (7)



السيسى وماكرون يتجولان فى خان الخليلى (8)



السيسى وماكرون يتجولان فى خان الخليلى (9)



السيسى وماكرون يتجولان فى خان الخليلى (10)



السيسى وماكرون يتجولان فى خان الخليلى (11)