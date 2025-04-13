شكرا لقرائتكم خبر عن "إعلام القاهرة" تنظم ندوة بعنوان أفريقيا في الإعلام المصري والان مع تفاصيل الخبر

تعقد كلية الإعلام جامعة القاهرة ندوة بعنوان "أفريقيا في الإعلام المصري"، وذلك اليوم الأحد ، في تمام الساعة العاشرة صباحًا بقاعة المؤتمرات بالكلية.

ويشارك في الندوة د.عطية محمد الطنطاوي عميد كلية الدراسات الأفريقية العليا، و الدكتورة أميرة شوقي وكيلة كلية الدراسات الأفريقية العليا للدراسات العليا، د. عواطف عبد الرحمن بقسم الصحافة في كلية الإعلام.

وتتضمن الندوة عرضًا لنماذج أعمال الطلبة المشاركين في برنامج الإعلام الأفريقي، كما تشهد تكريم أساتذة البرنامج من كليتي الإعلام والدراسات الأفريقية الذين تولوا مهمة التدريس في البرنامج هذا العام.

ومن جدير بالذكر أن برنامج الإعلام الأفريقي هو برنامج أكاديمي مشترك بين كلية الإعلام وكلية الدراسات الأفريقية تم استحداثه كأول برنامج أكاديمي في مصر والعالم العربي وأفريقيا يختص بالإعلام الإفريقي بجامعة القاهرة، وحيث يتوافق مع توجهات الدولة بشأن الانفتاح على القارة الإفريقية في كافة المجالات، كما يحقق رؤية جامعة القاهرة حول تعزيز الدراسات البينية.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة ثريا أحمد البدوي عميدة كلية الإعلام، وإشراف د. وسام نصر وكيلة الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي.