شكرا لقرائتكم خبر 29 شاعرًا وشاعرة يتنافسون على لقب "شاعر الجامعة" في التصفيات النهائية بجامعة الملك عبدالعزيز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت التصفيات النهائية لـ مسابقة "شاعر الجامعة" بجامعة الملك عبدالعزيز، والتي دشنها رئيس الجامعة، الدكتور طريف بن يوسف الأعمى، على هامش مشاركة الجامعة في معرض جدة الدولي للكتاب أواخر ديسمبر من العام الماضي، وينظمها وقف لغة القرآن الكريم، بالتعاون مع عمادة شؤون الطلاب، بمشاركة ( 29 ) شاعرًا وشاعرة من طلبة الجامعة.

وأنهت لجنة التحكيم إجراءات التحكيم حضوريًا من خلال الاستماع لقصائد المشاركين وقدمت جملة من الملاحظات الإرشادية التي تهدف إلى تحسين أداء الشعراء وتجويد إبداعهم الشعري.

وحددت اللجنة المنظمة شروط قبول المشاركة في المسابقة منها أن تكون القصيدة باللغة العربية الفصحى، وأن تكون القصيدة موزونة وخالية من الأخطاء النحوية واللغوية والإملائية، ولا تقل القصيدة عن " 12 " بيتاً ولا تزيد عن " 30 " بيتاً، وأن يلقى الطالب قصيدته أمام لجنة التحكيم.

وسيعلن عن نتائج التصفيات والفائز بلقب "شاعر الجامعة" في الحفل الختامي للأنشطة الطلابية لعام 1446 هـ هجري والذي تنظمه عمادة شؤون الطلاب.

وتأتي المسابقة في نسختها الجديدة بدعم وتمكين من وقف لغة القرآن الكريم حيث تهدف المسابقة إلى اكتشاف المواهب الإبداعية والشعرية لدى طلاب وطالبات الجامعة وإذكاء روح التنافس بينهم، وإبراز تلك المواهب وتشجيعها على الاستمرار والإبداع في بحور الشعر ومجالاته، وفق معايير وشروط لقبول القصائد المشاركة.