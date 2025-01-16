شكرا لقرائتكم خبر عن هل تمنح أرباح الشركات الكبرة دفعة جديدة للأسهم الأمريكية؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يمكن للمستثمرين والمراقبين هذا الأسبوع أن يطالعوا أرباح العديد من البنوك والشركات الكبرى في الولايات المتحدة، مما قد يعطي ملمحًا حول الاتجاه العام لأسواق الأسهم الأمريكية في بداية العام الجديد، وفق ما أوردت منصة إنفيستدوبيديا الأمريكية. نتائج الشركات الأمريكية الكبرى كما يمكن أن تجذب نتائج الشركات الكبرى في قطاعي التكنولوجيا والرعاية الصحية بما في ذلك شركة "تي إس إم" تايوان لتصنيع أشباه الموصلات ومجموعة "يونايتد هيلث" انتباه المستثمرين.

ومن المرجح أن يركز المراقبون للأسواق على تقرير التضخم في مؤشر أسعار المستهلك الصادر يوم الأربعاء بالإضافة إلى البيانات المتعلقة بالتضخم ومبيعات التجزئة في الولايات المتحدة، وبدء بناء المساكن. رؤى حول السياسة النقدية الأمريكية وقد يقدم مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضًا رؤى حول السياسة النقدية قبل فترة التعتيم التي تسبق اجتماع أواخر يناير حيث من المقرر أن يتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاجو أوستان جولسبي هذا الأسرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توم باركين، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي يدلون بتصريحات البنوك الكبرى تعلن عن أرباحها من المقرر أن تعلن بعض أكبر البنوك في العالم عن أرباحها هذا الأسبوع مع بدء موسم الأرباح وذلك بعد سلسلة من تقارير الأرباح القوية للربع الثالث مع تركيز المؤسسات المالية بشكل أكبر على خدماتها المصرفية الاستثمارية وإدارة الثروات.

ومن المقرر أن يقدم بنك "جي بي مورجان تشيس" أكبر بنك في العالم من حيث القيمة السوقية تقريره يوم الأربعاء بعد أن تجاوزت إيراداته في الربع الثالث تقديرات المحللين.

ومن المقرر أيضا أن يقدم "جولدمان ساكس" و"ويلز فارجو" و"بلاك روك" و"سيتي جروب" و"بنك نيويورك ميلون" تقاريرهم يوم الأربعاء. تقارير أرباح منتظرة ومن المرجح أن يكون تقرير الأرباح الصادر يوم الخميس من مجموعة "يونايتد هيلث" هو الأول منذ مقتل الرئيس التنفيذي لشركة يونايتد هيلث كير برصاصة في مدينة نيويورك في الرابع من ديسمبر.

كما سيأتي تقرير "تي إس إم سي" يوم الخميس أيضًا بعد أن أعلنت الشركة الموردة لــــ"آبل" و"إنفيديا"عن ارتفاع بنسبة 54% على أساس سنوي في صافي الدخل في أحدث إصدار مالي لها وهو ما يفوق تقديرات المحللين. تقارير التضخم الجديدة ومبيعات التجزئة سيتمكن خبراء الاقتصاد من معرفة ما إذا كان التضخم سيستمر في البقاء "ثابتًا" في ديسمبر مع صدور مؤشر أسعار المستهلك (سي بي آي) ومؤشر أسعار المنتجين ( بي بي آي) الذي يركز على أسواق الجملة هذا الأسبوع.

وأظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر نوفمبر أن أسعار البقالة قفزت بأكبر قدر في عامين تقريبا مما أدى إلى معدل تضخم سنوي بلغ 2.7% وهو ما يزيد عن قراءة الشهر السابق.

كما قفز التضخم بالجملة في ديسمبر ، ويرجع ذلك جزئيا إلى وباء إنفلونزا الطيور الذي أجبر أسعار البيض على الارتفاع. توقعات مؤشرات الأسهم الأمريكية مع بداية العام الجديد ووفق التقييمات، قفز مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 23% في عام 2024 بعد ارتفاعه بنسبة 24% في عام 2023 ما يقول أن عام 2025 سيكون عام تحقيق مكسب أخرى بنسبة 20% أو أكثر هذا العام أمرًا رائعًا، وفق ما ذكرت منصة موتلي فوول.

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ويتفق العديد من المحللين في وول ستريت على أفكار مماثلة بشأن أداء مؤشر ستاندرد آند بورز 500 هذا العام والإجماع هو أن المستثمرين يمكنهم أن يتطلعوا إلى عام آخر من العائدات القوية وإن لم تكن بنفس المستوى الذي تمتعوا به على مدى العامين الماضيين.

وقد حدد كل من "يو بي إس" و "آر بي سي كابيتال ماركتسس" هدفًا سعريًا لمؤشر إس آند بي عند 6600 نقطة ويعكس هذا إمكانية صعودية بنحو 11.5%.

قال مارك هافيل كبير مسؤولي الاستثمار في يو بي إس: "سيشهد السيناريو الصعودي انخفاض الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية والصفقات التجارية مما يضيف إلى السرد الإيجابي للسوق بناءً على النمو القوي والاستثمار المستمر في الذكاء الاصطناعي". أداء "إس آند بي 500" ويتفق بنك أوف أمريكا مع هذا الرأي ويتوقع محللوه أن يرتفع مؤشر "إس آند بي 500 بنسبة 12.6% لينهي عام 2025 عند 6666 نقطة.

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وتتوقع سافيتا سوبرامانيان، رئيسة استراتيجية الأسهم الأمريكية في بنك أوف أمريكا أن تحقق الأسهم الدورية أداء جيدا بشكل خاص.

وتتوقع شركة "بي إم أو كابيتال ماركتس" أن يصل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى 6700 نقطة وهو ما يعكس ارتفاعاً بنسبة 13.2%.

وقال كبير استراتيجيي الاستثمار براين بيلسكي إنه وفريقه "يظلون متفائلين بشدة" لكنهم يتوقعون "أن يتطابق الأداء والأساسيات بشكل أوثق مع المعايير".