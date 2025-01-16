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تعرض للطعن بآلة حادة.. كواليس مقتل مواطن سعودي في الأردن

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

  • تعرض للطعن بآلة حادة.. كواليس مقتل مواطن سعودي في الأردن 1/2
  • تعرض للطعن بآلة حادة.. كواليس مقتل مواطن سعودي في الأردن 2/2

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الدمام - شريف احمد - قتل مواطن سعودي في الأردن، إثر تعرضه للطعن بآلة حادة، فيما أعلنت الجهات الأمنية الأردنية القبض على الجاني في محافظة الكرك.
الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن عامر السرطاوي، كشف عن ملابسات الحادث، موضحًا أنه تعرّض للطعن من قبل أحد الأشخاص إثر خلافات سابقة بينهما وما لبث أنْ فارق الحياة.

مقتل مواطن سعودي في الأردن

وذكر أنّ مرتكب الجريمة بعد قيامه بطعن المغدور لاذ بالفرار وتوارى عن الأنظار، مشيرًا إلى تشكيل فريق تحقيق من البحث الجنائي ومديرية شرطة الكرك لملاحقته وتحديد مكانه وإلقاء القبض عليه.

وبالفعل أكّد "السرطاوي" أنّه جرى إلقاء القبض على الجاني وضبط الأداة الحادة التي استخدمها في الجريمة.
وبين أنه اعترف خلال التحقيق معه بعملية الطعن إثر خلافات ووجود قضية بينه وبين المغدور وآخرين، مؤكدًا أنه سيحال للمدعي العام لمحكمة الجنايات الكبرى.

زبن الشمري

وبحسب "العربية"، فالمواطن السعودي المغدور هو زبن الشمري، ويبلغ من العمر 48 عاماً، وهو من محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية.
وذكرت أن "الشمري" زار مؤخرًا الأردن، وقد تابعت السفارة بالأردن ملابسات الواقعة وتواصلت مع ذوي المقتول.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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