أطلق فرع الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل مشروع «معاذ»، الذي يهدف إلى تعزيز الجاهزية الإسعافية في أماكن التجمعات العامة والمقرات الحكومية والخاصة بالمنطقة، ورفع مستوى الطمأنينة على السلامة الإسعافية من خلال التدريب على المهارات الأساسية للإسعافات الأولية 10% على الأقل من العاملين بهذه المواقع، ونشر أجهزة الإنعاش والصدمات الخارجية الآلي (AED) للتعامل مع حالات توقف القلب والتنفس داخل المنشآت.

لوحات إرشادية

أوضح مدير الفرع، عبدالرحمن اليحيا، أن الهيئة بادرت إلى زيارة أكثر من 50 منشأة حكومية وخاصة، مبينًا أن المشروع يعمل على تيسير وصول الفرق الإسعافية إلى المرضى عبر تأمين مواقع مخصصة لسيارات الإسعاف وتركيب لوحات إرشادية لتسهيل الوصول في أثناء الطوارئ.

مشيرًا إلى أن تنفيذ خطوات المشروع مستمرة مع الجهات والتوسع في زيارة أكبر عدد ممكن من المنشآت، وذلك حرصًا على تعزيز ثقافة السلامة الإسعافية في بيئات العمل عبر تدريب العاملين على التعامل مع الحالات الإسعافية الطارئة مثل الإنعاش القلبي الرئوي، وحالات النزيف والاختناق، واستخدام أجهزة الصدمات الآلية.

استجابة سريعة

أشار اليحيا إلى أن المشروع يمثل خطوة نوعية لتمكين المؤسسات الحكومية والخاصة من الاستجابة السريعة والفعّالة في الحالات الطارئة، ريثما تصل الفرق الإسعافية لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، بما يسهم في حماية الأرواح وضمان سلامة الأفراد -بإذن الله، مقدمًا شكره لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه ولمعالي وزير الصحة رئيس مجلس إدارة الهيئة ولرئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي على الدعم والمساندة والاهتمام.