شكرا لقرائتكم خبر عن المحطات المائية: وصول 13 محولا جديدا لرفع قدرة السد العالى والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس هشام كمال رئيس شركة المحطات المائية لتوليد الكهرباء، أن هناك 13 محول جديد من إجمالى 19 محول وصلوا مصر من الخارج فى إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لرفع قدرة وكفاءة السد العالي بتكلفة تصل إلى 50 مليون يورو.

وأضاف كمال فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الـ13 محولا وصل منها لمحطة السد العالي 7 محولات ومن المقرر أن يتم وصول المحولات المتبقية من ميناء أسوان للسد خلال الاسبوع الحالي استعداداً لبدء أعمال التركيب فى بداية الشهر المقبل.

وتابع كمال، أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من أعمال التركيب الخاصة بعدد 2 محول مطلع الصيف المقبل لتضيف للشبكة الكهربائية 50 ميجا وات من الطاقة المائية، لافتا إلى أن هناك تعليمات مشددة من الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء بضرورة سرعة تنفيذ خطة تطوير السد العالي لرفع كفائته والاستفادة من هذه القدرات لتلبية احتياجات المواطنين وتقليل الاعتماد على الوقود.