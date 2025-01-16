شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم يستقر.. الجنيه الذهب يصل لهذه القيمة فى سوق الصاغة والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الخميس، حالة من الاستقرار الملحوظ، بعد ارتفاع كبير خلال تعاملات أمس، وبلغ سعر الجنيه الذهب الذهب 30240 جنيها.

تظل تداولات الذهب في مصر اليوم الخميس 16 يناير 2025 تتحرك في نطاق عرضى بسبب عدم سيطرة اتجاه على السعر وعدم وضوح الصورة خلال الفترة الحالية، وقد ساعد هذا على تتبع السعر المحلي لحركة السعر العالمي للأونصة.

سعر الذهب اليوم فى مصر:

عيار 24 يسجل 4320 جنيها.

عيار 21 يسجل 3780 جنيها.

عيار 18 يسجل 3240 جنيها.

عيار 14 يسجل 2520 جنيها.

تأثير الدولار على الذهب

ويساهم استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وتراجعه التدريجي الأخير في الحد من قدرة السعر على الارتفاع لتبقى حركة السعر عرضية بشكل كبير لتعكس عدم الوضوح الحالي في مستقبل حركة أونصة الذهب العالمي، إلى جانب عدم اليقين المصاحب للاقتصاد المصرى.

الفترة الحالية يسيطر الترقب على الأسواق لمعرفة المسار المنتظر خلال العام الجديد، ومع بداية العام بدأت عمليات استحقاق الشهادات البنكية والتي حتى الآن لم تظهر خروج سيولة نقدية كبيرة من القطاع البنكي حيث لجأ العديد من الأفراد إلى إعادة الاستثمار في الشهادات بدلا من نقل السيولة النقدية إلى استثمار آخر.

كما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للمحاسبات انخفاض معدل التضخم في المدن المصرية إلى 24.1% على المستوى السنوي خلال شهر ديسمبر الماضي ليسجل أدنى مستوى للتضخم منذ عامين، ليعد ثاني شهر يشهد تباطؤ في التضخم خلال 5 أشهر.