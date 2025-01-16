شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Nvidia تدعم شركة MetAI لإنشاء توائم رقمية تعمل بالذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضاعفت شركة Nvidia من فرص بناء الروبوتات وتطبيقات الذكاء الاصطناعى الصناعية الأخرى، مع إطلاق منصة Omniverse، ومؤخرًا Mega، إطار عمل Omniverse Blueprint لإنشاء توائم رقمية لتشغيل هذه التطبيقات، وفى الوقت الحالى تستثمر فى الشركات الناشئة للتوائم الرقمية لبدء الجهود.

وقد طورت شركة MetAI التايوانية، نموذجًا يمكنه إنشاء توائم رقمية "SimReady" (جاهزة للمحاكاة) بسرعة باستخدام الذكاء الاصطناعي وتقنية ثلاثية الأبعاد، عن طريق تحويل ملفات CAD إلى بيئات ثلاثية الأبعاد وظيفية فى غضون دقائق.

وتدعم Nvidia الآن شركة MetAI فى جولتها الأولى من التمويل، وهى جولة تمويلية بقيمة 4 ملايين دولار تصبح أول استثمار لشركة الرقائق العملاقة فى شركة ناشئة تايوانية.

وتعتمد الموجة التالية من الذكاء الاصطناعى، المعروفة باسم الذكاء الاصطناعى المادى التوليدى، على بيئات محاكاة دقيقة ماديًا لتدريب الروبوتات المستخدمة في الأنظمة المستقلة والتحقق من صحتها، لبناء الذكاء الاصطناعى التشغيلى قبل النشر، حيث تزعم MetAI أن التوائم الرقمية التي تساعد في إنشائها ستكون محورية لهذا الجهد.

ومن جانبه قال دانييل يو، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة MetAI، في مقابلة: "لطالما كان يُنظر إلى التوائم الرقمية على أنها حاجز أمام دخول الذكاء الاصطناعى المادى بسبب الأشهر أو حتى سنوات الجهد المطلوب للتطوير".

وفي المقابل تركز MetAI على التوائم الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعى والمصممة خصيصًا لمصانع أشباه الموصلات المتقدمة والمستودعات الذكية والأتمتة،كما أنها تولد بيانات اصطناعية داخل بيئات التوائم الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعى.