السعودية وروسيا: ضرورة إقامة حوار سوري شامل

ابوظبي - سيف اليزيد - الرياض (الاتحاد)

ناقش وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع نظيره السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، هاتفياً الوضع في سوريا، وأكدا ضرورة إقامة حوار سوري شامل.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: «في 15 يناير، جرت محادثة هاتفية بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير خارجية المملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان آل سعود، وتبادل الوزيران وجهات النظر حول عدد من القضايا الملحة على جدول الأعمال الإقليمي، مع التركيز على تطور الوضع في سوريا».

وتابع البيان: «أكد الوزيران ضرورة إقامة حوار سوري سوري شامل بمشاركة كل القوى السياسية والمجموعات العرقية والطائفية، فضلاً عن كل اللاعبين الخارجيين الذين يدعمون الحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها».