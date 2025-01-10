شكرا لقرائتكم خبر عن لينوفو تكشف النقاب عن حاسوب محمول بشاشة قابلة للتمدد والان مع التفاصيل

أعلنت شركة لينوفو عن إطلاق جهازها الجديد ThinkBook Plus Gen 6 Rollable خلال مشاركتها في فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2025، حيث يقدم هذا الجهاز تجربة استخدام فريدة بفضل تقنيته المبتكرة التي تعتمد على شاشة قابلة للتمدد.

يتميز الحاسوب بشاشة IPS QHD بحجم 16.7 إنش، يمكن توسيعها بلمسة زر لتوفير مساحة إضافية تصل إلى 50%. يساعد هذا التصميم المبتكر المستخدمين في أداء مهام متعددة مثل تحرير الفيديو والبرمجة، بينما يضمن الوزن الخفيف للجهاز الذي يبلغ 1.68 كيلوغرام سهولة الحمل والمنافسة القوية مع أجهزة مثل MacBook Pro 14 وDell XPS 14.

تؤكد لينوفو أن الشاشة القابلة للتمدد لا تضيف فقط مساحة للعمل وإنما تعزز من وضعية الجلوس، مما يقلل من الإجهاد خلال ساعات العمل الطويلة. كما يضم الجهاز ميزات ذكاء اصطناعي متقدمة مثل Copilot+ PC وLenovo AI Now، التي تهدف إلى زيادة إنتاجية المستخدمين من خلال تقديم اقتراحات ذكية وأتمتة المهام الروتينية.

أما على مستوى الأداء، فإن ThinkBook Plus Gen 6 Rollable مزود بمعالج Intel Core Ultra 9، ومعالج رسومي Intel Arc Xe، مما يضمن أداءً سريعاً وفعالاً. يضم الحاسوب ذاكرة وصول عشوائية تصل إلى 64 غيغابايت، بالإضافة إلى مساحة تخزين داخلية من نوع M.2 SSD تصل إلى 3 تيرابايت، مما يجعله خياراً مثالياً للمحترفين.

يدعم الجهاز مجموعة متنوعة من المنافذ، بما في ذلك Thunderbolt 4 وUSB-A 3.2 وHDMI 2.1، كما يوفر تقنيات اتصال متطورة مثل Wi-Fi 6 وWi-Fi 6E. يأتي أيضاً مزوداً بمكبرين صوتيين بقدرة 5 واط لكل منهما، مع دعم تقنية Dolby Atmos، لتعزيز تجربة الصوت.

من المتوقع أن يتوفر ThinkBook Plus Gen 6 Rollable في الأسواق العالمية خلال الربع الأول من عام 2025، بسعر يبدأ من 3500 دولار أمريكي.