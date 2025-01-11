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بالصور.. أوريجون الأمريكية تشهد أكبر إضراب للرعاية الصحية

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أ ب - أوريجون 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أضرب نحو 5 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية بالمستشفيات عن العمل، اليوم الجمعة.
واعتصم المتظاهرون أمام جميع مستشفيات شبكة بروفيدنس الثمانية في ولاية أوريجون لمراقبة الإضراب.

إضراب الرعاية الصحية في أوريجون الأمريكية

ووصفته نقابة عمال الصحة بالولاية، بأنه أكبر إضراب في مجال الرعاية الصحية في تاريخ ولاية أوريجون - والأول الذي يشمل الأطباء.
الرعاية الصحية في أوريجون - موقع oregonlive

وأوضحت نقابة الممرضين في ولاية أوريجون أن أغلب المشاركين في الإضراب المفتوح هم من الممرضين.
لكن في خطوة نادرة، يشارك العشرات من الأطباء في مستشفى في بورتلاند وفي ست عيادات صحية نسائية، مما يجعله أول إضراب للأطباء في الولاية.

فشل مفاوضات

وجاء الإضراب بعد فشل مفاوضات استمرت لأكثر من عام، في التوصل إلى اتفاق بشأن مستويات التوظيف والأجور والمزايا.
أوريجون الأمريكية - موقع oregonlive

ووصفت النقابة "النقص المزمن في الموظفين" بأنه ضار برعاية المرضى، ودعت أعضاءها إلى المطالبة بتقليل حجم العمل وزيادة الأجور وتحسين المزايا.
وقالت شبكة مستشفيات بروفيدنس، إنها قدمت عروضًا لزيادة الأجور وأنها "ملتزمة تمامًا" بالتوصل إلى اتفاق.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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