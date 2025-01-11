شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. أوريجون الأمريكية تشهد أكبر إضراب للرعاية الصحية والان نبدء بالتفاصيل

إضراب الرعاية الصحية في أوريجون الأمريكية

فشل مفاوضات

الدمام - شريف احمد - أضرب نحو 5 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية بالمستشفيات عن العمل، اليوم الجمعة.واعتصم المتظاهرون أمام جميع مستشفيات شبكة بروفيدنس الثمانية في ولاية أوريجون لمراقبة الإضراب.ووصفته نقابة عمال الصحة بالولاية، بأنه أكبر إضراب في مجال الرعاية الصحية في تاريخ ولاية أوريجون - والأول الذي يشمل الأطباء.وأوضحت نقابة الممرضين في ولاية أوريجون أن أغلب المشاركين في الإضراب المفتوح هم من الممرضين.لكن في خطوة نادرة، يشارك العشرات من الأطباء في مستشفى في بورتلاند وفي ست عيادات صحية نسائية، مما يجعله أول إضراب للأطباء في الولاية.وجاء الإضراب بعد فشل مفاوضات استمرت لأكثر من عام، في التوصل إلى اتفاق بشأن مستويات التوظيف والأجور والمزايا.ووصفت النقابة "النقص المزمن في الموظفين" بأنه ضار برعاية المرضى، ودعت أعضاءها إلى المطالبة بتقليل حجم العمل وزيادة الأجور وتحسين المزايا.وقالت شبكة مستشفيات بروفيدنس، إنها قدمت عروضًا لزيادة الأجور وأنها "ملتزمة تمامًا" بالتوصل إلى اتفاق.