4 خلطات طبيعية تخلصك من زيوت الوجه الزائدة.. كرريها أسبوعيا

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تعاني السيدات والفتيات صاحبات البشرة الدهنية، من فرط نشاط الغدد الدهنية، التي تؤدي إلى ظهور عدد من عيوب البشرة، مثل الرؤوس السوداء والبثور، فضلًا عن المسامات الواسعة، لذا تبحثن عن وصفات طبيعية تساعدهن على التخلص من زيوت الوجه الزائدة وتنظيف البشرة بعمق.

أشار موقع «health line» الطبي، إلى 4 ماسكات طبيعية تساعد على التخلص من الزيوت الزائدة في الوجه، كالتالي:

ماسك البيض

يحتوي ماسك البيض على فيتامين A الذي يساعد على إزالة الزيوت الزائدة في البشرة وتجفيف البثور، ويمكن تحضيره باتباع الخطوات التالية:

المكونات:

بيضة واحدة.

القليل من عصير الليمون.

طريقة التحضير:

افصلي صفار البيض وضيفي عصير الليمون إلى البياض.

ضعي الماسك على الوجه حوالي 20 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الدافئ والغسول المناسب للبشرة.

كرري الوصفة مرتين أسبوعيا.

وصفة الزبادي

تتميز الزبادي باحتوائها على مركبات حمضية تُساعد على امتصاص الزيت الزائد وتنقية الوجه، ويمكن تحضيره باتباع الخطوات التالية:

المكونات:

كمية من الزبادي.

القليل من دقيق الشوفان.

طريقة التحضير:

ضيفي الزبادي إلى دقيق الشوفان، واخلطيهم جيدًا، حتى يتكون مزيج متجانس.

ضعي الخليط على الوجه لمدة 15 دقيقة وافركيه بلطف.

اغسلي وجهك جيدًا بالماء الدافئ.

ماسك صودا الخبز وماء الورد

يُمكن تحضير الماسك باتباع الخطوات التالية:

كمية من ماء الورد.

كمية من صودا الخبز.

طريقة التحضير:

امزجي ماء الورد مع صودا الخبز.

ضعي المزيج على الوجه لمدة 15 دقيقة، ثم اغسليه جيدًا بالماء الدافئ.

كرري الماسك عدة مرات أسبوعيًا للحصول على وجه خالي من الزيوت الزائدة.

وصفة الشاي الأخضر

يُساهم الشاي الأخضر في تنفية البشرة والتخلص من الزيوت الزائدة، ويمكن تحضيره كالتالي:

المكونات:

ملعقة صغيرة من الشاي الأخضر.

القليل من الماء.

زجاجة رذاذ.

طريقة التحضير:

ضعي الشاي الأخضر في الماء المغلي واتركيه حتى يبرد.

صبي المزيج في زجاجة رذاذ.

رشي الشاي الأخضر على البشرة مرتين يوميًا.