8 نصائح لتجنب الإجهاض ووفاة الجنين أثناء الحمل.. لا تهملي هذه الحبوب يوميا

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القاهرة - سمر حسين - ماما
تظل لحظة وضع الأطفال حلما تعيش معه كثير من السيدات الحوامل طوال 9 أشهر، تتحمل فيها المزيد والمزيد من التعب والإعياء في سبيل وضع طفلًا سليمًا معافيًا، إلا أن القدر قد يمنع العديد من السيدات حول العالم من اكتمال حملهن، إذ تفقد الآلآف من السيدات أعمارهن كل عام، لأسباب مرتبطة بالحمل، فضلًا عن أن ملايين الأطفال يلقون حتفهم خلال الـ28 يوما الأولى من عمرهم، أو قد لا تكتمل ولادتهما من الأساس، وفقًا لتقديرات منظمة اليونيسكو، وإرشادات منظمة الصحة العالمية.
توصيات «الصحة العالمية» لتجنب الإجهاض
كشفت منظمة الصحة العالمية، 8 توصيات لتجنب الإجهاض ووفاة الجنين أثناء الحمل، مؤكدة أن جودة الرعاية الصحية أثناء الحمل والولادة يمكن أن تمنع كثير من هذه الوفيات.
- زيادة عدد مرات استشارات النساء الحوامل من 4 إلى 8 خلال أشهر الحمل، فكلما زادت الاستشارات كلما قلت المضاعفات قبل وبعد الولادة.
- ضرورة اتباع نمط الحياة الصحية بما في ذلك التغذية الجيدة.
- المواظبة على النشاط الجسدي أثناء فترة الحمل.
- تناول عنصر الحديد ومكملات حمض الفوليك عن طريق الفم يوميًا، لمنع فقر الدم لدى الأمهات وانخفاض الوزن عند الولادة والولادة المبكرة.
- إجراء مسح من الموجات فوق الصوتية في وقت مبكر، عند الأسبوع 24، لتقدير عمر الحمل وتحسين الكشف عن التشوهات الجنينية.
- عمل الأشعة للكشف عن الأمراض والوقاية منها.
- إبلاغ طبيبك الخاص إذا كنتِ من الأشخاص المُدخنين، لوقف هذا السلوك الذي يؤدي للولادة المبكرة، أو الإجهاض، فضلًا عن تشوهات الآجنة.
- المشورة وتنظيم الأسرة ودعم النساء اللواتي قد يتعرضن لعنف الشريك.