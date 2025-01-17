8 نصائح لتجنب الإجهاض ووفاة الجنين أثناء الحمل.. لا تهملي هذه الحبوب يوميا

القاهرة - سمر حسين - ماما

تظل لحظة وضع الأطفال حلما تعيش معه كثير من السيدات الحوامل طوال 9 أشهر، تتحمل فيها المزيد والمزيد من التعب والإعياء في سبيل وضع طفلًا سليمًا معافيًا، إلا أن القدر قد يمنع العديد من السيدات حول العالم من اكتمال حملهن، إذ تفقد الآلآف من السيدات أعمارهن كل عام، لأسباب مرتبطة بالحمل، فضلًا عن أن ملايين الأطفال يلقون حتفهم خلال الـ28 يوما الأولى من عمرهم، أو قد لا تكتمل ولادتهما من الأساس، وفقًا لتقديرات منظمة اليونيسكو، وإرشادات منظمة الصحة العالمية.

توصيات «الصحة العالمية» لتجنب الإجهاض

كشفت منظمة الصحة العالمية، 8 توصيات لتجنب الإجهاض ووفاة الجنين أثناء الحمل، مؤكدة أن جودة الرعاية الصحية أثناء الحمل والولادة يمكن أن تمنع كثير من هذه الوفيات.